36% шведских хитов созданы ИИ

Об этом сообщает телеканал SVT, который изучил проблему.

В подборку песен Viral 50 Sweden на Spotify входят композиции, получившие наибольшее внимание в стране. Однако 18 из 50 (36%) в нем - это песни, созданные с помощью ИИ. Еще один список - Country Digital Song Sales - также какое-то время возглавлял трек, написанный нейросетью.

Spotify прокомментировал, что активно работает над удалением несерьезного контента, созданного с помощью ИИ. За последний год компанией было удалено более 75 млн спам-треков.

«За последний год на стриминговые сервисы обрушился поток музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта, - отметил в интервью телеканалу профессор информатики в Королевском технологическом институте (KTH) Боб Cтурм. - Очень сложно установить, кто стоит за этим. Обычно эти песни распространяются дистрибьюторами, которые выступают посредниками между автором и платформой».

По данным исследования, проведенного в США компаниями PMP Strategy и CISAC, к 2028 году могут исчезнуть около 25% доходов создателей контента.