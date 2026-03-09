Дом Рианны обстреляли

Инцидент в элитном районе Беверли-Хиллз произошëл в воскресенье днëм, мотивы нападавшей пока неизвестны. Как пишут местные СМИ, неизвестная приехала к особняку звезды на автомобиле и около 10 раз выстрелила из винтовки AR-15, несколько пуль пробили стену дома.



Особняк Рианны

Большинство выстрелов остановил трехметровый забор, но одна пуля долетела до внешних стен особняка.

Рианна в этот момент находилась внутри, она не пострадала. Были ли дома еë муж A$AP Rocky и трое детей, не уточняется.

После стрельбы на место оперативно приехали полицейские, стрелявшую задержали. По данным правоохранительных органов, подозреваемой около 30 лет, с ней сейчас работают следователи.

Напомним, что пару лет назад к певице домой удалось проникнуть сталкеру Эдуардо Леону, которого вскоре обнаружил помощник поп-звезды.