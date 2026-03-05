На Жара ТВ возвращается ток-шоу «До звезды с Артемом Сорокиным»

6 марта в вечернем прайм-тайме телеканала Жара ТВ стартует новый сезон легендарного развлекательного шоу «До звезды» с ведущим Артемом Сорокиным. Напомним, что в 2016 году, после трех удачных высокорейтинговых сезонов в эфире, шоу приостановило свою работу. Ведущий ушел в долгосрочный отпуск, сейчас оно вновь выходит в эфир.

«Отпуск затянулся на 10 лет. Причиной закрытия программы в тот период стала банальная вещь, - я поправился, и перестал себе нравиться в кадре. Сейчас начался тренд на 2016, и я задумался о возврате шоу. А когда мне стали писать наши зрители об этом, я принял твердое решение ее возобновить. Это вечернее шоу по пятницам в прайм-тайм на канале Жара, где я сижу на фоне вечерней Москвы и разговариваю с гостем о том, о сем, о том, что может нас связывать, о том, о чем хочется поговорить на кухне. Иногда мы вспоминаем что-то. Это всегда разговор друзей. Я приглашаю тех, кого хорошо знаю и люблю. И несмотря на то, что над программой работает большая творческая команда, несмотря на то, что у меня всегда есть сценарий, я отталкиваюсь от разговора. И никогда не сообщаю герою программы заранее, какие вопросы я буду ему задавать. Это моя принципиальная позиция. Потому что я не люблю договоренностей. Все должно быть искренне. И конечно мы обсуждаем актуальные темы, исходя из того что происходит в жизни героя. Поэтому снимаем раз в неделю. Чтобы не пропустить важные инфоповоды», - поведал Артем Сорокин.

Первой героиней нового сезона станет певица Слава, рассказал Артем. Интересно, что 10 лет назад именно она же открывала эту программу!



Артем Сорокин и Саша Project

Среди гостей, пришедших поздравить ведущего, присутствовали его давние друзья: Юлия Барановская, Наталия Власова, Катя Лель, Ида Достман, Сергей Балдин, Саша Project, Наталья Гасанханова, DJ Twins, Ирина Олифер, Саша Орлов, Григорий Юрченко, Ivan, Гога Никобадзе, Надежда Ангарская, Юра Титов, Илья Шиян, Gafur, Sabi и многие другие.

Катя Лель поделилась:

«С Артемом мы дружны много лет. Лет двадцать, точно. И конечно я не могла не поддержать друга. Потому что это событие. Он – ведущий. Его шоу – снова в эфире».



Наталия Власова

Наталия Власова думает так:

«Легендарное шоу возвращается. Артем для меня тот человек, который посвящает свою жизнь тому, что объединяет людей. Он устраивает мероприятия, на которых люди смотрят в живые глаза друг друга».



Юра Титов

Певица Sabi рассказала о том, что скоро у нее выходит новая песня о том, как она существует вне рамок шоу-бизнеса, а «фабрикант» Юра Титов феерически исполнил свою главную песню «Понарошку». Катю Лель много спрашивали про НЛО, но это уже совсем не наша тема.

