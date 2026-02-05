Аl Firdaus на фестивале Башмета показал мусульманский Восток

Название ансамбля Аl Firdaus переводится как «рай» или «благодать», или «посмертное место обитания праведников», а в романскоязычной версии — Paradise. Создал его британский скрипач и певец Али Килер, призвав своих друзей-артистов из разных стран. В составе ансамбля также вокалист и перкуссионист Омар Бенламлих из Феса (Марокко) – виртуоз арабской и андалусской музыки, соединяющий ее также с джазом и фламенко. Перкуссионист Мухаммад Николас Домингес из Венесуэлы – эксперт в ритмах Ближнего Востока и Средиземноморья, привносящий в звучание латиноамериканский огонь. Юсеф Эль Мезгильди из Тетуана (Марокко) – мастер игры на уде, но его истинная любовь – канун, на котором он играет с уникальным чувством и изяществом, смешивая разные музыкальные стили. Хуан Родригес из Гранады придает звучанию ансамбля кельтский колорит, в совершенстве владея разнообразными духовыми инструментами, включая ирландский вистл и волынку. Сальма Вивес из Эльче (Испания) с платком на голове – виолончелистка с классическим образованием, которая также играет на уде и свободно чувствует себя в различных жанрах, включая фламенко, арабскую и андалусскую традиции. Карлос Сарате из Гранады (Испания) – известный гитарист и преподаватель фламенко, имеющий также опыт синтеза с арабской и андалусской музыкальной традицией.

«Я расскажу вам коротко о той музыке, которую мы сыграем. Она называется самаа, и это слово на арабском означает слушание, и главная ее цель — чтобы слушатель оказался в состоянии созерцания. Это самая древняя музыка в арабской традиции, хотя из уважения мы не называем ее музыкой, это чтение Корана. Коран был ниспослан людям в VII веке нашей эры. Сегодня мы совершим путешествие на волнах этой музыки из Сирии, Марокко, Турции и региона Андалусия в Испании. Мы услышим разные стили этой музыки — и фламенко, и кельская, и андалусийская», - объявил Али Килер в начале концерта.

Он зачитал (ну как зачитал? скорее напел!) суру из Корана, которая говорит о сотворении мира из мужчины и женщины и том, что Аллах ведает все и вся. И вот уже зазвучала эта витиеватая восточная музыка, именуемая саманом. Али солирует на скрипке и поет, Омар на перкуссии тоже поет и очень даже прилично. Звук кануна от Юсефа не спутать ни с чем, - это как металлофон, но с куда более вкрадчивым звуком. Виолончель Сальмы то следует за вокальными партиями, но растворяется в груве вполне себе европейской традиции.



Аl Firdaus

«А сейчас мы исполним средиземноморскую песню: и греки, и турки, и арабы утверждают, что это их песня. Но это общее наследие наших народов. Мы исполним арабскую версию, а сначала свое соло исполнит Омар. Это песня о городе Медина, где похоронен наш пророк Мухаммед после того, как его изгнали из Мекки».

Начал, впрочем, виртуозный гитарист Карлос, и это было очень в стиле фламенко. Затем по-арабски запела виолончель Сальмы, и вот уже великолепный вокализ от собственно Омара. Марроканец — определенно лучший вокалист в этом составе, и хотелось бы, чтобы он пел куда больше. И уж точно хороши взаимодействия музыкантов в моментах импровизации — неотъемлемой части этой музыки. Структура тут, конечно, есть. Но без импровизации самаа не существует. Причем очень часто играют одновременно все музыканты ансамбля! И каждый из них импровизирует с легкостью и без перетягивания одеяла на себя.

В композиции на стих суфийского поэта Руми на персидском языке на сцену вышли танцующие дервиши. Все их видели на египетских или турецких курортах. Но в соединении с мистической музыкой Аl Firdaus эти два парня, кружащиеся вокруг своей оси в балахонах и при этом чувствующие свое расположение в пространстве, и останавливающиеся без головокружения как вкопанные, - выглядят как продолжение медитации от Али и его коллег-музыкантов.



Аl Firdaus

В дальнейшем концерт, к сожалению, утратил эту положительную динамику. Прозвучало немало прекрасных композиций, но удивить слушателя уже никак не получалось. Снова и снова повторялись уже понятные музыкальные ходы и аранжировочные решения. Погрузить российского зрителя в состояние созерцания в столь чужеродной для него структуре нечего было и пытаться. А новых музыкальных открытий так и не последовало, чем Аl Firdaus и отличается от таких великих исполнителей, как Нусрат Фатех Али Хан, например. Но его уже давно нет в живых, увы.

Хотя музыканты пытались. Сыграли в кельтском стиле о семье Пророка (из кельтского тут разве что флейта и общий посыл), гранадский гитарист Карлос великолепно исполнил отдельно от всех свое фламенко, спели поэму о Пророке на арабском языке, и даже стих арабского классика Ибн Араби о любви спели довольно меланхолично, и даже дервиши снова станцевали, - но все это было скорее по убывающей. Кульминации не случилось, и зрители вполне целенаправленно стали понемногу уходить из зала.

Кажется, музыканты Аl Firdaus недооценили уровень подготовленности зрителей в Москве. Конечно, тут многие знают Ибн Араби, и с удивлением услышали вопрос от Али Килера, знает ли кто-нибудь его. И от музыкантов ожидали совсем другого уровня музицирования: он вполне приличен, но для фестиваля Башмета требуется немного больше. Удивить Аl Firdaus не смог от слова совсем.

Вадим ПОНОМАРЕВ