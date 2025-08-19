«Путь Чайковского» Башмета дошел до усадьбы Михайловское

Это был дворцовый комплекс в стиле нео-готики с прекрасным ансамблем фруктового сада, сейчас это поселок санатория имени Ленина примерно в 70 км от Владимира. В 1893 году брат Чайковского, будучи нижегородским вице-губернатором, приехал сюда погостить по приглашению Николая Грузинского. Затем он написал Петру Ильичу о том, что здесь восхитительно, домик утопает в цветах. В сентябре того же года Чайковский приезжает сюда, это последняя осень в его жизни. Музыкальная программа концерта составлена из камерных произведений и романсов Чайковского.



«Путь Чайковского» в Михайловском

««Путь Чайковского» дал нам возможность приехать сюда, увидеть всю эту красоту, и я убежден, что он даст возможность реставрации главного особняка. Очень хорошо всегда, что есть заинтересованный хозяин. И это всегда видно. Здесь даже олени не боятся людей, можно подойти и их погладить. Лебеди плавают, осетры плавают. И красота невероятная. И я сам благодаря «Пути Чайковского» очень много для себя открыл мест, и сегодня меня тоже переполняют эмоции. Тут есть место, что Петр Ильич собирал грибы, и хозяйка нас туда проводила. Там и сейчас есть грибы. Говорят, что Петр Ильич здесь собирал грибы в последний раз в жизни, за несколько месяцев до ухода из жизни. Теперь мне понятно, почему он так любил это место», - рассказывает Юрий Башмет.

Я забрался в этот самый заброшенный старинный особняк, внешне похожий на готический собор. Там действительно уже переложены перекрытия, поставлены новые стальные балки. Дом уже точно не разрушится. И везде следы строительной деятельности, - утеплители, песок, бетон. Есть надежда, что уникальное здание восстановят. Но сайта, где можно забронировать проживание тут, мне так и не попалось.

До довольно широкой тут реки Клязьмы не дойти, - почему-то вдоль нее установлен сплошной забор. Но рядом есть прекрасное шале, подле которого есть загон для оленей, и они там живут, и как будто действительно не боятся людей. Грибов не увидел, но рядом видел множество грибников, потому что самый сезон. Есть фонтанчик с подсветкой, аккуратно подстриженные газоны, даже садовый дизайн в виде замысловато подстриженных кустиков. Зрители садились кто на стульчики, кто на предоставленные пуфы-кресла. И людей собралось довольно много, хотя место отдаленное, и концертов тут раньше вроде не было.



Юрий Башмет

«Мы сыграем Анданте из струнного квартета, это интересная история. Актер и режиссер Андрей Смирнов попросил записать это для его нового фильма. Поэтому нам пришлось его выучить, и теперь эта часть квартета стала у нас репертуарным произведением. Но нам хотелось именно не в оригинале в квартете, а в расширенном составе камерного оркестра. И «Воспоминания о Флоренции» - сам город Флоренция у нас по умолчанию включается в этот проект. Они ждут. Как только у нас наладится с визами и общая ситуация, - начнем. Я даже больше скажу, - следующую встречу президентов России и США надо провести здесь, в рамках проекта «Путь Чайковского»!»

Концерт начался именно что с Andante ma non tanto из Струнного оркестра №2 фа мажор Чайковского в исполнении «Солистов Москвы» п/у Юрия Башмета. Это прозвучало свежо и оптимистично.

А дальше пошли романсы.



Анна Юркус

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Романсы выбирали солисты, с которыми я довольно часто выступаю, это их выбор. Конечно, мы определяем автора, и понятно, что это Чайковский. Петр Ильич не только был любознательным человеком, но понятно, что он любил путешествовать. Когда мы осуществляем этот проект, то и сами становимся путешественниками по его местам. Конечно, весь мир мы сами уже давно объездили, может быть, даже больше стран, чем он успел. Но приезжаем сюда, и главное, что есть тут люди, которые считают его райским местом, и ухаживают за ним, так что тут райская красота, очень бережное отношение к природе и к людям, которые сюда приехали. Для людей это ведь тоже впервые. Все в шоке. Нам теперь не испортить бы это впечатление. А есть шанс испортить, потому что сегодня был дождь, сейчас потеплело, и струны плывут. Требуется особое мастерство».

Меццо Анна Юркус спела «Он так меня любил» и «Забыть так скоро...» в переводе и на стихи Алексея Апухтина. Это было серебристо и мощно.

Баритон Николай Землянских спел романсы «Подвиг» и «Отчего?» сдержанно и драматично. Это было потрясающе.



Николай Землянских

Солистка Молодежной программы Большого театра сопрано Рамиля Баймухамедова спела романсы «Я вам не нравлюсь» и «Ночи безумные». Трогательно и нежно.



Рамиля Баймухамедова

В финале концерта «Солисты Москвы» сыграли «Воспоминания о Флоренции», бережно и трагично одновременно, как всегда. Это был выдающийся финал.



Юрий Башмет

««Путь Чайковского» бесконечен, он при жизни завоевал весь мир, в том числе «Карнеги Холл», который он открывал. Даже там, где он физически не присутствовал, мы все равно будем делать концерты, потому что он присутствовал благодаря своей гениальной музыке. Он везде присутствовал! И в Тбилиси тоже приедем, например, там он часто был», - считает Юрий Башмет.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил Брацило