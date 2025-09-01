Вышла последняя композиция Ансамбля 4’33’’

Говорить о музыке глупо, она сама всё расскажет. Но эта музыка о надежде, что после зимы настанет весна. Или нет.

Композиция была записано дистанционно, группа сделала основу в Москве, спасибо Геннадию Папину, с которым мы работаем как оказалось с 1994 года.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Скрипку я записал в пригороде Лиона, в старинной церкви города LImonest, спасибо Egor Kurdello за запись и не знаю кому за отопление, так как был дикий мороз.

Несколько нот записал Ismael Gálvez, фантастическая труба которого также звучит в саундтреке к фильму Ernest Cole, Lost and Found».