Вышла последняя композиция Ансамбля 4’33’’

«Вышла последняя композиция, написанная для Ансамбля 4'33'', который был моим основным коллективом последние 30 лет. Уже 3 года мы не играем вместе. Не уверен, что концерт будет когда-то возможен. В прошлом году мы хотели встретиться и отметить 30 лет группе в Сербии или еще где-то, но энтузиазма от потенциальных организаторов не было.
Говорить о музыке глупо, она сама всё расскажет. Но эта музыка о надежде, что после зимы настанет весна. Или нет.
Композиция была записано дистанционно, группа сделала основу в Москве, спасибо Геннадию Папину, с которым мы работаем как оказалось с 1994 года.
Скрипку я записал в пригороде Лиона, в старинной церкви города LImonest, спасибо Egor Kurdello за запись и не знаю кому за отопление, так как был дикий мороз.
Несколько нот записал Ismael Gálvez, фантастическая труба которого также звучит в саундтреке к фильму Ernest Cole, Lost and Found».