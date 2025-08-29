Скончался Родион Щедрин

Родион Щедрин (1932 – 2025) – признанный мировой музыкальный классик, автор свыше 100 произведений, среди которых балеты: "Кармен-сюита", "Анна Каренина", "Чайка", оперы "Мертвые души", Очарованный странник", музыка к фильмам "Высота", "Нормандия Неман", а также симфонии, концерты, хоры и фортепианные пьесы.



Родион Щедрин

«Родион Константинович был настоящим мастером. Он принадлежал к числу тех творцов, чьи произведения стали неотъемлемой частью не только российской, но и мировой музыкальной культуры. Его легендарные оперы, многочисленные симфонические и камерные сочинения вошли в золотой фонд музыкального искусства и сегодня продолжают звучать по всему миру. Творчество Родиона Константиновича отличалось глубиной, смелым художественным поиском и верностью традициям отечественной школы. Его музыка вдохновляет слушателей самых разных поколений, объединяет и способствует развитию новых направлений в искусстве. С кончиной Родиона Константиновича ушла целая эпоха. Выражаю искренние соболезнования всем, кому выпала честь знать Родиона Константиновича и работать с ним. Светлая память!», - написала министр культуры РФ Ольга Любимова.

По данным SHOT, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни. Щедрин скончался сегодня ночью в Германии.

С 1958 года Родион Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой. Пара с 90-х проживала в Мюнхене. Артистка ушла из жизни 10 лет назад. Вместе они прожили 57 лет.

Прах балерины Майи Плисецкой будет развеян над Россией вместе с прахом ее мужа, композитора Родиона Щедрина, в соответствии с завещанием артистки, которое она составила вместе с супругом.

«Тела наши после смерти кремировать, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто проживет дольше, или в случае нашей одновременной кончины, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — говорится в завещании.