Названы самые популярные произведения Моцарта в России

Об этом говорится в исследовании "Кион музыки", приуроченному к 270-летию композитора.

«Самые популярные композиции Вольфганга Амадея Моцарта по числу прослушиваний за период с 19 июля 2025 года по 19 января 2026 года: Symphony No.40 In G-Minor 1st Mvt, Requiem: Lacrimosa, Symphony No. 40 in G Minor, K. 550: I. Molto Allegro в исполнении артиста Wolf Hoffmann, Piano Sonata No. 11 In A, K.331 -"Alla Turca" - 3. Alla Turca, Allegretto в исполнении Михаила Плетнева, Symphony No. 40 in G Minor в исполнении группы Accept», - говорится в сообщении.



Михаил Плетнев

Авторы исследования также составили список стран, уроженцы которых наиболее часто фигурируют в чарте "шедевров" мировой классики. Лидером рейтинга стали выходцы из Российской Империи и СССР (40%), самым популярным отечественным композитором признаны Петр Чайковский, Сергей Рахманинов и Арам Хачатурян, а также Сергей Прокофьев и Родион Щедрин. Далее - представители итальянской (24%) и немецкой школы (10%). Закрывают топ-5 музыканты, рожденные в Австрии (8%), Франции (8%) и Норвегии (6%).

Среди музыкантов, рожденных в Италии, наибольшим спросом пользуется творчество Антонио Вивальди. В свою очередь сочинения Георга Фридриха Генделя стали наиболее востребованными в сравнении с другими работами композиторов из Германии. Юбиляр Вольфганг Амадей Моцарт - самый востребованный автор из Австрии, а Жорж Бизе - из Франции. В ряду норвежских деятелей аудитория выделила для себя Эдварда Грига, отмечается в документе.