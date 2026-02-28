Лучшие новые голоса и джазовое шоу Петра Востокова на фестивале Башмета

Лучшие новые голоса — это одаренные вокалисты, которые прошли Академию вокального департамента под руководством главы Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрия Вдовина. Среди педагогов — Любовь Орфенова, Клеман Нонсьё, Амедео Сальвато. Глыбы.
Отдельно поразила и удивила 22-летняя сопрано (или почти меццо) Руслана Бутова, ученица Дмитрия Бертмана. Услышал ее впервые, и очарован. Арию Клеопатры из оперы Генделя «Юлий Цезарь в Египте» она спела так основательно и легко, с такой полетностью и правильным дыханием, что в этот голос невозможно не влюбиться. А уже как она спела ариозо Марии из «Мазепы» Чайковского! Певица от Бога.
Баритон Артур Теплицкий (хоровое училище им. Свешникова, Академия хорового искусства им. Попова) сначала в генделевской арии Ксеркса впечатления не произвел, будто это и не его музыка совсем. Но вот дуэт Графа и Сюзанны из «Свадьбы Фигаро» Моцарта, - и совершенно другие эмоции. Теплицкий звучит впето, роскошно, драматично.
То же и с его партнершей по дуэту из «Свадьбы Фигаро» сопрано Ириной Большаковой (Волгоградская консерватория и ГИТИС). Тут она чрезвычайно хороша, а поначалу в арии Клеопатры Генделя ну совершенно не впечатлила. А потом как спела вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетты» Гуно, и все стало на свои места. Она лирическая певица с волшебным тембром и космическими мелизмами. А для Генделя нужно точно другое.
А вот сопрано Феру Биязова (Нижегородская консерватория), покорила сразу в арии Илии из моцартовской оперы «Идоменей». И полетность, и драма в голосе, и какое дыхание в верхнем регистре… А к тому же пару дней назад она замечательно спела в «Иоланте» Чайковского в версии Башмета, экстренно заменив певицу, которая не смогла прилететь в Сочи. А уж как артистично она спела арию Оксаны из «Черевичек» Чайковского, ну оперная дива как есть.
Питерское сопрано Ксения Нашатырева (музучилище им. Н.А. Римского-Корсакова) в арии Клеопатры будто показалась не слишком впетой, но в дуэттино Церлины и Дон Жуана вдруг сразу стала выглядеть как подлинная Церлина! Другое дело, что ее хороший французский в сцене Терезии из оперы «Груди Терезия» Пуленка не очень-то помог, - техники немного не хватило. И ее партнер в «Дон Жуане» баритон Юрий Копырин (Мерзляковка) тоже оказался хорош, и как же они слушали друг друга… Копырин часто поет романсы, и «Я был у ней» Рахманинова спет чрезвычайно достойно, распевно и мощно, как подобает. Но и сцену смерти Валентина из «Фауста» Гуно он спел экспрессивно и эмоционально, с дыханием и горестными высокими нотами.
Отдельной вишенкой на торте оказался блок из двух песен, которые сочинены слушателями Департамента композиции специально для гала-концерта слушателей вокального Департамента фестиваля на стихи классиков. Композитор Дарья Потапова сочинила на стихи Бродского «Топилась печь», и баритон Артур Теплицкий с большим теплом это спел. Илья Шляпников сочинил «Музыку в саду» на стихи Ахматовой, и сопрано Вероника Труфилкина пронзительно это спела. По музыке, конечно, это скорее ученические произведения, как и задумывалось.
Очень понравилась меццо-сопрано Наталья Толстик (Белорусская госкадемия музыки, солистка Большого театра Белоруссии, Центр оперного пения Вишневской). Сначала она феерично спела соло Фенены из «Набукко» Верди, будто льющаяся вода из японского водопада.
А ведь еще была сопрано Виктория Маслюкова (Сибирский институт искусств, солистка Красноярской оперы). Ария Марфы из «Царской невесты» Римского-Корсакова прозвучала очень свежо, и без всяких там фольклорностей, искренне и честно. Звеняще, по-человечески. Редко такое доводится слышать с такой внутренней чистотой, без наносного.
Хороша была Гульназ Сахабутдинова в арии куклы Олимпии из оперы «Сказки Гофмана» Оффенбаха. Это был полноценный концертный номер с участием пианиста Николая Едукина, чинившего «куклу». Да и второй концертмейстер Елизавета Дмитриева была очень хороша. Тут буквально фейерверк великолепных мелодий и чудесного вокала.
Завершили гала-концерт, как обычно, «Черным морем» Оскара Фельцмана из фильма «Матрос с «Кометы».
Между тем, в Зимнем театре шел концерт Большого джазового оркестра п/у Петра Востокова. И вроде бы он ничем не отличался от привычных зажигательных концертов Востокова. Но интриговал заголовок «Детский день: большой джаз для маленьких людей и их родителей». Ведь не все знают, но музыка БДО звучит в фильме «Чебурашка». И вот после всяческих «Караванов» сначала оркестр сыграл свои версии Прокофьева и Грига.
А затем наступила очередь «детского» блока на стихи Корнея Чуковского. Тут прозвучала масса известных детских песенок в джазовых обработках, причем пели сами музыканты оркестра. «Пиф-паф, ой-ей-ей»… Как выяснилось, знакомые стихи неплохо ложатся на джазовые стандарты и мелодии русских народных песен. Без «Спокойной ночи, малыши» тоже не обошлось.
Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото: Михаил БРАЦИЛО