Лучшие новые голоса и джазовое шоу Петра Востокова на фестивале Башмета

Лучшие новые голоса — это одаренные вокалисты, которые прошли Академию вокального департамента под руководством главы Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрия Вдовина. Среди педагогов — Любовь Орфенова, Клеман Нонсьё, Амедео Сальвато. Глыбы.



Сопрано Руслана Бутова

Отдельно поразила и удивила 22-летняя сопрано (или почти меццо) Руслана Бутова, ученица Дмитрия Бертмана. Услышал ее впервые, и очарован. Арию Клеопатры из оперы Генделя «Юлий Цезарь в Египте» она спела так основательно и легко, с такой полетностью и правильным дыханием, что в этот голос невозможно не влюбиться. А уже как она спела ариозо Марии из «Мазепы» Чайковского! Певица от Бога.



Баритон Артур Теплицкий

Баритон Артур Теплицкий (хоровое училище им. Свешникова, Академия хорового искусства им. Попова) сначала в генделевской арии Ксеркса впечатления не произвел, будто это и не его музыка совсем. Но вот дуэт Графа и Сюзанны из «Свадьбы Фигаро» Моцарта, - и совершенно другие эмоции. Теплицкий звучит впето, роскошно, драматично.



Сопрано Ирина Большакова

То же и с его партнершей по дуэту из «Свадьбы Фигаро» сопрано Ириной Большаковой (Волгоградская консерватория и ГИТИС). Тут она чрезвычайно хороша, а поначалу в арии Клеопатры Генделя ну совершенно не впечатлила. А потом как спела вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетты» Гуно, и все стало на свои места. Она лирическая певица с волшебным тембром и космическими мелизмами. А для Генделя нужно точно другое.



Сопрано Феру Биязова

А вот сопрано Феру Биязова (Нижегородская консерватория), покорила сразу в арии Илии из моцартовской оперы «Идоменей». И полетность, и драма в голосе, и какое дыхание в верхнем регистре… А к тому же пару дней назад она замечательно спела в «Иоланте» Чайковского в версии Башмета, экстренно заменив певицу, которая не смогла прилететь в Сочи. А уж как артистично она спела арию Оксаны из «Черевичек» Чайковского, ну оперная дива как есть.



Сопрано Ксения Нашатырева

Питерское сопрано Ксения Нашатырева (музучилище им. Н.А. Римского-Корсакова) в арии Клеопатры будто показалась не слишком впетой, но в дуэттино Церлины и Дон Жуана вдруг сразу стала выглядеть как подлинная Церлина! Другое дело, что ее хороший французский в сцене Терезии из оперы «Груди Терезия» Пуленка не очень-то помог, - техники немного не хватило. И ее партнер в «Дон Жуане» баритон Юрий Копырин (Мерзляковка) тоже оказался хорош, и как же они слушали друг друга… Копырин часто поет романсы, и «Я был у ней» Рахманинова спет чрезвычайно достойно, распевно и мощно, как подобает. Но и сцену смерти Валентина из «Фауста» Гуно он спел экспрессивно и эмоционально, с дыханием и горестными высокими нотами.



Сопрано Ксения Нашатырева и баритон Юрий Копырин

Отдельной вишенкой на торте оказался блок из двух песен, которые сочинены слушателями Департамента композиции специально для гала-концерта слушателей вокального Департамента фестиваля на стихи классиков. Композитор Дарья Потапова сочинила на стихи Бродского «Топилась печь», и баритон Артур Теплицкий с большим теплом это спел. Илья Шляпников сочинил «Музыку в саду» на стихи Ахматовой, и сопрано Вероника Труфилкина пронзительно это спела. По музыке, конечно, это скорее ученические произведения, как и задумывалось.



Меццо-сопрано Наталья Толстик

Очень понравилась меццо-сопрано Наталья Толстик (Белорусская госкадемия музыки, солистка Большого театра Белоруссии, Центр оперного пения Вишневской). Сначала она феерично спела соло Фенены из «Набукко» Верди, будто льющаяся вода из японского водопада.



Сопрано Виктория Маслюкова

А ведь еще была сопрано Виктория Маслюкова (Сибирский институт искусств, солистка Красноярской оперы). Ария Марфы из «Царской невесты» Римского-Корсакова прозвучала очень свежо, и без всяких там фольклорностей, искренне и честно. Звеняще, по-человечески. Редко такое доводится слышать с такой внутренней чистотой, без наносного.

Хороша была Гульназ Сахабутдинова в арии куклы Олимпии из оперы «Сказки Гофмана» Оффенбаха. Это был полноценный концертный номер с участием пианиста Николая Едукина, чинившего «куклу». Да и второй концертмейстер Елизавета Дмитриева была очень хороша. Тут буквально фейерверк великолепных мелодий и чудесного вокала.

Завершили гала-концерт, как обычно, «Черным морем» Оскара Фельцмана из фильма «Матрос с «Кометы».



Большой джазовый оркестр п/у Петра Востокова

Между тем, в Зимнем театре шел концерт Большого джазового оркестра п/у Петра Востокова. И вроде бы он ничем не отличался от привычных зажигательных концертов Востокова. Но интриговал заголовок «Детский день: большой джаз для маленьких людей и их родителей». Ведь не все знают, но музыка БДО звучит в фильме «Чебурашка». И вот после всяческих «Караванов» сначала оркестр сыграл свои версии Прокофьева и Грига.



Петр Востоков

А затем наступила очередь «детского» блока на стихи Корнея Чуковского. Тут прозвучала масса известных детских песенок в джазовых обработках, причем пели сами музыканты оркестра. «Пиф-паф, ой-ей-ей»… Как выяснилось, знакомые стихи неплохо ложатся на джазовые стандарты и мелодии русских народных песен. Без «Спокойной ночи, малыши» тоже не обошлось.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО