Итальянский барочный ансамбль La Magnifica Comunita и Сборный оркестр на Зимнем фестивале Башмета

В оперную жизнь «Деревенский философ» (1764) после долгого забвения вернулся совсем недавно, в 2002 году, благодаря исторической реконструкции музыковеда и дирижера Франко Пивы. Это довольно характерная для XVIII века опера буффа на либретто классика комедии положений Карло Гольдони. Кстати, ее автор Бальдасарре Галуппи имел непосредственное отношение к России — при Екатерине II он работал придворным капельмейстером и сочинителем музыки в Санкт-Петербурге, где написал несколько опер и даже музыку для православных богослужений на церковнославянские тексты, изданные впоследствии его знаменитым учением Дмитрием Бортнянским.



La Magnifica Comunita

На сцене Зимнего театра Сочи выступил ансамбль La Magnifica Comunita (дирижер Энрико Казацца) с семью барочными вокалистами, постановку оперы осуществила режиссер Стефания Бонфаделли. И надо признать, что La Magnifica Comunita превосходен во всех смыслах. Невероятное постижение самой сути барочной музыки, безупречное интонирование и фразировка, безупречный баланс между струнными и клавесином, роскошный округлый звук от ансамбля. И, безусловно, тот самый бассо континуо, которого ждешь от барочного звукоизвлечения.



Сцена из оперы «Деревенский философ»

Сама же комическая опера «Деревенский философ» (Il Filosofo Di Campagna) вызвала куда меньше восторгов. Гольдони, в отличие от своих шедевров вроде «Слуга двух господ», здесь немного поскупился на сюжетные повороты, и написал довольно простенькую историю про девушек, очень желающих поскорее выйти замуж. Бальдасарре Галуппи, в свою очередь, поскупился на эффектные арии, - чаще от поющих тут слышишь сплошные речитативы, что довольно быстро утомляет. Да и наивное комикование и таращение глаз артистов выглядит не данью традиции буффа, а скорее очень неумелой актерской игрой. Тем не менее, с вокальной точки зрения все партии пропеты четко и грамотно. Особенно порадовали баритон Франческо Босси (Нардо) и контральто Мария Елена Пепи (племянница Ла Лена).

А режиссер Стефания Бондалелли весь спектакль подрабатывала клакерством из ложи, начиная аплодировать в нужных местах, чтобы овации подхватывал весь зал. Учитывая, что тексты на итальянском никак не переводились хотя бы бегущей строкой на русском, - это выглядело разумным решением. Главные же восторги публики вызвал, несомненно, великолепный ансамбль La Magnifica Comunita п/у Энрико Казацца (кажется, он так ни разу и не взял в руки свою любимую скрипку).

Тем временем в Органном зале проходил гала-концерт солистов и ансамблей инструментального департамента Академии фестиваля. Весьма эффектно слушалось исполнение «Аллилуйя» Леонарда Коэна квинтетом гобоев с фортепиано, например.



Исполнение «Аллилуйя» Леонарда Коэна квинтетом гобоев с фортепиано

Но главным событием стало появление на сцене Сборного оркестра Зимнего фестиваля, состоящего из маститых музыкантов камерного оркестра «Солисты Москвы» (они же педагоги Академии) и юных музыкантов Всероссийского юношеского симфонического оркестра, под управлением молодого дирижера Николая Цинмана. Тут и сам Юрий Башмет заинтересованно занял место в зрительном зале. Начали с увертюры Россини к опере «Севильский цирюльник», и прозвучали очень уверенно и элегантно, без скидок на возраст.



Сборный оркестр Зимнего фестиваля

Здесь мне уже пришлось убегать на концерт итальянцев, но зрители, я уверен, наверняка оценили и кларнетный концерт Моцарта в исполнении Елизаветы Видениной, и любимый Башметом романс для альта Бруха от Давида Мартиросяна, и уж точно наверняка скрипичный концерт Чайковского от внука маэстро Гранта Башмета (слышал его ранее, и он был чрезвычайно убедителен и виртуозен). Но как тут не разорваться, когда программа Зимнего фестиваль столь насыщенна и интересна?

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото Михаила БРАЦИЛО и автора