Сергей Шнуров и Валерий Гергиев снимутся в проекте памяти Прокофьева

Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель и шеф-редактор проекта Николай Табашников.



Сергей Шнуров

«Мы ждем сейчас подтверждения участия самых больших фигур в нашей классической музыке - это Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, молодой пианист Владимир Вишневский - людей, которые множество раз исполняли произведения Сергея Сергеевича Прокофьева, и, безусловно, им есть, что сказать. Также участие в нашем проекте подтвердил Сергей Шнуров», - рассказал Николай Табашников, отметив, что обсуждается участие Евгения Миронова.

Проект, реализуемый при поддержке АНО "Институт развития интернета", включит в себя сайт, лонгрид, сериал, подкасты и короткие ролики. Он создается в рамках цикла "О великих русских композиторах", основная цель которого - приобщение молодежи к творениям российской классической музыки, воспитание патриотизма и гордости за русскую культуру и музыку, а также продвижение на мировые рынки русского культурного наследия.