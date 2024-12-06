Сергей Шнуров спел «Синюю богиню» и рассказал про тиранию счастья

Столько сундуков, ящиков и баулов студия «Авторадио» еще не видела. Пока группировка «Ленинград» единым фронтом готовилась к выступлению, ее лидер Сергей Шнуров по-быстрому перекусывал после дороги едой из контейнера. До концерта успели провести и серьезную репетицию, а в прямой эфир шоу «Мурзилки Live» ворвались хитом «WWW». В этот вечер страна услышала любимое – песню «про лабутены», «В Питере – пить», «Супер Гуд».



«Синяя богиня» впервые прозвучала live

Но главным поводом для путешествия из Петербурга в Москву стал новый альбом «Синяя богиня». Эксклюзивно для аудитории «Авторадио» группировка исполнила live-версии песен из сборника, который вышел спустя 6 лет после предыдущего альбома.

«Песни мы выпускали, просто я не видел, как их можно собрать в единое целое, а теперь понял. Ну, это как писать роман, понимаете? То есть я писал рассказы, даже фельетоны, скорее, а теперь выпустил роман», – объяснил Сергей Шнуров.



Сергей Шнуров спел песни из нового альбома на «Авторадио»

Лидер «Ленинграда» называет себя художником с большой буквы Х, пишет не только песни, но и картины. Теперь, с новым альбомом, он объявил начало борьбы с осознанностью.

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Лидер «Ленинграда» рассказал, как борется с тиранией счастья

«Хочу показать на собственном примере, что осознанность – это чушь полнейшая. Никакой осознанности нет. И подсознание тоже ерунда. Все эти «поверь в себя», «полюби себя таким, какой ты есть» – это тирания счастья, которую нам навязывают и продают. Зайдите в любую соцсеть, там сплошные улыбающиеся люди, они все время на пляже, у них всегда все хорошо. Я хочу показать тех людей, у которых все плохо», – объяснил он «Мурзилкам».



Музыканты исполнили и хит «про лабутены», «В Питере – пить», «Супер Гуд»

Не психотерапевты, а коты делают нашу жизнь лучше, считает Шнуров. Жить с котом хорошо, а с щеглом в придачу еще лучше. Лично он живет с котом Федором, названным так в честь Достоевского, шестью кошками и щеглом Витей – аллегорией того, что Виктор Цой жив. В новогоднюю ночь, когда приступы счастья особенно сильны, лидер «Ленинграда» вместе с Федей и Витей традиционно собирается поспать.

«Я люблю Новый год, просто это праздник телевизора, а телевизора у меня нет. Собраться с друзьями, хоровод поводить можно вечером, а потом ты свободен. И не нужно ждать этого дурацкого боя курантов. Утром проснулся, посмотрел на несчастных людей, которые возвращаются домой после тяжелого Нового года – а у них на лице написано «у меня был праздник». А у меня он еще есть».