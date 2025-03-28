Сергей Шнуров: Вся жизнь – клип, а Минздрав пусть не предупреждает!

Сергей Шнуров и солистка «Ленинграда» Зоя (Ксения Руденко) стали гостями утреннего эфира «Шутки Шоу» на «Юмор FM». В эфире музыканты презентовали свежий трек «Биография», выпущенный 14 марта, и объяснили решение не снимать на него клип.



Сергей Шнуров и Зоя

«Это песня о современной культуре соцсетей, где вся жизнь умещается в сторис: поел, встал, сделал прикол, вот он с вином, еще что-то, а дальше все – помер. Вот и вся биография. Клипа на композицию не будет – зачем, если вся наша жизнь и так клип? Минздрав, не предупреждай!»

Однако 13 апреля, в день рождения Шнурова, поклонников ждет другая премьера – выход трека и клипа «Королева рынка». Для съемок 24 марта пришлось даже закрыть Кунцевский рынок в Москве.

«Извините, пожалуйста, посетители, мы больше так не будем. Килограмм помидоров полезнее, чем любой клип», – пошутил Шнуров.



Сергей Шнуров

Зоя же назвала проект «сумасшедшим и потрясающим, как собственные дети – они всегда самые лучшие», добавив, что команда «снимала с душой».

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Сергей Шнуров и Зоя

Ведущие «Шутки Шоу» Антон Бурный и Ольга Мажара отметили необычную пунктуальность Шнурова, появившегося в студии за полчаса до эфира.

«Я не артист, я художник. А художник – это человек ответственный. Артисты – это сволочи, которые опаздывают везде, они же находятся в творческом поиске. Я в нем не нахожусь, потому что я уже давно-давно себя нашел».

В беседе на «Юмор FM» Шнуров раскрыл детали семейного быта:

Детям включает только симфоническую музыку и «Бременских музыкантов» на виниле – «от массовой культуры, к которой я принадлежу и с которой я взаимодействую и сотрудничаю, – пока оберегаю. Успеют ее нахлебаться»;

Шесть кошек и кот имеют необычные вкусы: «Обожают авокадо и фисташки, а кот... так вообще пиво пьет!»



Сергей Шнуров

Артисты анонсировали масштабный тур по 14 городам России, стартующий 28 мая в Кемерово. На часть концертов, включая Новосибирск и Владивосток, билеты уже распроданы. «Но фанаты часто приезжают в другие города», – заметили ведущие. «У нас миллиард таких случаев было!» – подтвердил Шнуров и рассказал историю про африканских поклонников, специально прилетевших на его концерт в Европу.

«Самый удивительный момент в моей биографии случился на фестивале в Швейцарии в начале 2000-х. Мы играем концерт, и вдруг ко мне подходит не побоюсь этого слова – негр (слово, не запрещенное на территории Российской Федерации). Он говорит: "Мы с мамой специально приехали из Африки на ваш концерт. Мама хочет с вами познакомиться". Я иду за ним через какие-то швейцарские дебри, и там сидит настоящая африканская женщина – полная, крупная, в национальной шапке. Она смотрит на меня и говорит: "Я просто хотела тебя увидеть". Вот так вот».