«Ленинград» и Зоя выпустили гимн поколения «Жигули»

Еще до выхода трека фанаты Сергея Шнурова и Зои засыпали соцсети вопросами: «Когда же выйдет песня?» Видео с фрагментом песни, которое Зоя выложила в своих соцсетях, собрало почти 800 000 просмотров.

Поклонники с нетерпением ждали новый трек «Жигули» от «Ленинграда» и Зои, он пропитан ностальгией по 90-м — той эпохе, когда «Жигули» были мечтой, а любовь горела ярко. Харизматичный вокал Зои добавляет песне глубины и эмоций, а фирменный стиль «Ленинграда» с острыми текстами и запоминающимися мелодиями гарантирует, что трек станет народным хитом. Вирусный фрагмент в соцсетях, набравший сотни тысяч просмотров, лишь подогрел ажиотаж — фанаты готовы окунуться в эту музыкальную машину времени, где смешались страсть, свобода и щемящая грусть прошлого.

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Зоя

«Все имеет начало и конец. Любые отношения, любые моды, любые времена заканчиваются. Все это понимают, но все равно так хочется оглянуться. Пусть на мгновение. Вернуться в прошлое, в те времена, когда огонь любви еще согревал душу. Когда взгляды еще не были холодны, как хрустальные бокалы с шампанским. Наша песня об этом странном чувстве, которое возникает от легко узнаваемого запаха искусственной кожи салона пятой модели «Жигулей». И почему-то становится приятно грустно. Если говорить совсем серьезно, то в некотором роде эта песня о машине времени». - говорит Сергей Шнуров.