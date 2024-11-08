Инстасамка и Шнур выпустили альбом «Бумеры и зумеры»

В альбом вошли шесть композиций: «Русские, вперед!», «Хорошо», «Имба», «Ай Лав Ю», «Рок» и выпущенный заранее трек «За деньги нет».

Самая странная песня, конечно, «Русские вперед». Эта многократно повторяемая фраза явно дисгармонирует с гламурно-матерным текстом от Инстасамки. И по шапке может прилететь в новых условиях. От фронтовиков, например. И похлеще, чем Шаману, который с получением звания заслуженного (пусть и с нарушением закона про 30 лет) теперь прикрыт по полной.

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Все-таки кажется, что Акела в лице Шнура промахнулся. И еще этот альбом очередной плевок в лицо бывших шикарных музыкантов «Ленинграда», ведь почему-то он выпущен именно под этим брендом», - рассуждает музыкальный критик Гуру Кен.