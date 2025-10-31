«Ленинград» отпраздновал беспощадную «Поролоновую свадьбу»

В пластинку вошли шесть песен.

«Хотел больше, но решил, что шесть и так много для современного слушателя, - признался Сергей Шнуров ТАСС. - Песни стремятся к короткости, буквально сейчас уже есть произведения меньше минуты».

Название альбома имеет символическое значение, уверен Шнуров.

«В названии я хотел отразить некий парадокс, столкновение смыслов. Поролон является материалом долговечным, но мягким и гибким. Есть бумажная свадьба, металлическая, золотая, серебряная, а поролоновой нет. Я подумал, что "поролоновая свадьба" — это собирательный образ всех наших русских свадеб: бескомпромиссных, беспощадных, всеуничтожительных. Это праздник праздников, где собрано все и одновременно ничего. Сколько бы ни проходило этапов, ни менялось поколений, социальных норм и культурных тенденций, эта свадьба остается прежней. Поэтому поролоновая свадьба — это наше все».



Сергей Шнуров

Работа над альбомом заняла около полугода. Сергей Шнуров отмел подозрения в том, что он хочет вернуться к старому саунду группы «Ленинград».

«Это неправда и это невозможно. Чтобы вернуться к тому звучанию, нужно сбросить лет 20–30 и писать музыку на старую аппаратуру. Тогда мы все записывали на пленку, так как не было компьютеров, а сейчас попробуй найди в России студию со старым магнитофоном. Может, и есть одна, но, скорее всего, сломанная. Так что вернуться к прошлому нереально».