Суд оштрафовал Сергея Шнурова на 60 т.р.

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску известного фотографа, одного из популяризаторов жанра промышленного репортажа Александра Попова взыскала с лидера музыкальной группы "Ленинград" Сергея Шнурова 60 тысяч рублей компенсации за незаконное использование в клипе фотографии самолета "Сухой Суперджет 100" (SSJ100).

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу истца на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Первая инстанция удовлетворила иск в малой части – Попов требовал взыскать со Шнурова 1,2 миллиона рублей компенсации за нарушение его авторских прав и еще 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В юркомпании "Антипиратские технологии", представляющей интересы истца, ранее РИА Новости рассказали, что Попов увидел в клипе на песню "Наша экономика" свою фотографию самолета SSJ100, которая была использована без согласия автора. По словам Александра Лаврентьева, гендиректора "Антипиратских технологий", после получения претензии артисты "перезалили клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова, но даже в новой версии понятно, что использован его снимок".



Сергей Шнуров

Представитель Шнурова заявил в суде, что заявленная в иске компенсация чрезмерна, и сообщил, что ответчик был готов "на выплату компенсации в разумных пределах". По его словам, сумма иска "основана исключительно на личности ответчика". Истец в суде пояснил, что размер заявленной компенсации объясняется длительностью нарушения, а также "масштабом нарушения, выразившимся в количестве просмотров".

Суд отклонил довод ответчика об использование фотографии в качестве пародии, что не требует разрешения автора. При этом "комический эффект создается не вокруг фотографии либо личности автора, а относительно изображенного на ней самолета Sukhoi Superjet 100 и в целом авиастроительной отрасли России", как указано в решении суда. Суд отметил, что "при создании пародии первоначальное оригинальное произведение должно быть в центре нового, а не быть его фоном или вспомогательным средством".

В итоге первая инстанция взыскала со Шнурова по 20 тысяч рублей за каждое из трех нарушений – за использование фото Попова в составе видеоклипа, за использование фото в качестве обложки музыкального произведения на музыкальных сервисах и за удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве. Во взыскании компенсации морального вреда суд полностью отказал.