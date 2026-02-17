DJ Smash, «Пропаганда», Носков и Шнур стали лидерами в прослушивании песен 00-х

Об этом говорится в исследовании «Кион музыка».

«Кион музыка» оценила прослушивания топов песен, вышедших в период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2009 года. По данным аналитики, за прошедшие шесть месяцев, русскоязычные хиты, возглавляющие чарты, оказались на 62%, или в 1,6 раз востребованнее иностранного сегмента.

Композиция "Волна" от DJ Smash и Fast Food возглавила список самых популярных отечественных треков. Следом - группа "Пропаганда" с "Мелом", опередившие DV Street и ЛюSea с "Дороже золота". На четвертом месте рок-музыкант Николай Носков и "Это здорово". В топ-5 вошла версия песни "Свобода" Валерия Кипелова в исполнении Сергея Шнурова. Среди зарубежных треков пальма первенства у Modjo с треком Lady (Hear Me Tonight).



Николай Носков

Авторы исследования также выяснили, в каких регионах РФ жители чаще вспоминают танцевальную музыку той поры, а в каких выбирают не связанные с активным досугом треки. Так, больше остальных "скучает" по вечеринкам Ленинградская область, на втором и третьем месте - Краснодарский край и Свердловская область, за ними Пермский и Приморский края. Более спокойный вид отдыха выбирает публика Новгородской, Нижегородской и Новосибирской областей, а также Башкортостана.

Вершину рейтинга самых популярных за последние полгода клубных треков нулевых заняла композиция Addicted Serge Devant, Hadley. Серебро и бронза у Never Win Fischerspooner и Pentagramma Tony Igy. На втором и третьем месте Satisfaction Benny Benassi и Galvanize The Chemical Brothers. Также в список попали работы Bob Sinclar - World Hold, Marius Nedelcu - Rain и Danny Saucedo - If Only You.