Баста, Zivert и Anna Asti в топе докфильмов про артистов

«20 апреля отмечает день рождения российский рэпер и музыкант Баста. К этой дате онлайн-кинотеатр "Кион" и сервис "Кион музыка" проанализировали интерес пользователей к документальным фильмам о музыкантах, а также изучили, какие треки этих артистов активнее всего слушают поклонники их творчества. В тройке лидеров у россиян - Anna Asti, Zivert и Баста», - говорится в сообщении.



Согласно данным аналитики, интерес аудитории к артистам формируется не только за счет прослушивания их треков, но и благодаря просмотру документальных проектов. Пользователи активно выбирают фильмы, раскрывающие личные истории исполнителей и их творческий путь. Самым востребованным проектом стал "Anna Asti. Путь феникса", далее следуют Zivert. Do for love и "Баста. С самых низов". В топ-5 также вошли проекты "Арбенина" и "Anna Asti. Царица".

По данным исследования, музыкальные предпочтения пользователей за период с 1 января по 31 марта 2026 года. У Anna Asti наибольшей популярностью пользуются треки "Топит", "Царица", "По барам", "Повело" и "Чтобы ты тоже", отражающие обновленный образ артистки после перезапуска карьеры. У Zivert в числе лидеров оказались "Банк", Life, "Зеленые волны", "Гудбай" и "Эгоистка", формирующие ее узнаваемый стиль на стыке поп-музыки и ретро-эстетики. В репертуаре Басты чаще всего слушают "Моя игра", "Поезда", "Сансара", "Выпускной (Медлячок)" и "Урбан".

Также устойчивый интерес сохраняется к творчеству Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы": среди наиболее популярных композиций - "Сансара", "Обстоятельства", "31-я весна" и "Катастрофически".