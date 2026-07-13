Татьяна Куртукова и Rasa выступили на фестивале «Фолково»

Парк «Сокольники» вновь превратился в настоящую сказку, где русский фольклор соединился с современным искусством. Главной темой летнего фестиваля стали семейные традиции.

«В этом году главный герой фестиваля нового русского стиля «Фолково» – семья. Именно вокруг нее строится вся программа, а сам фестиваль работает с архитектурой парка — зоны для активностей продуманы с учетом пешеходных маршрутов и существующих точек притяжения. Мы показываем, что народная культура не принадлежит только прошлому, переосмысливаем знакомые традиции через современную музыку, театр и интерактивные форматы, создавая пространство, где интересно и детям, и взрослым. «Фолково» становится новой городской привычкой — когда на выходные хочется поехать в парк, где есть смысл, красота и повод собраться всей семьей», — сообщил бренд-директор Парки Москвы Александр Томкевич.



Татьяна Куртукова

Хедлайнером фестиваля стала Татьяна Куртукова — одна из самых ярких исполнительниц современной народной музыки и главных голосов новой фолк-сцены.

«Народная культура живет, когда ее слышат, когда к ней прикасаются сердцем. Мы берем то, что бережно хранили поколения, и даем этим мотивам новое звучание — чтобы они откликались и у взрослых, и у детей. Фестиваль получился по-настоящему народным: тут и музыка, и традиционные фольклорные игры, и мастер‑классы — пространство, где хочется задержаться», — отметила Татьяна Куртукова.

Творчество певицы объединяет уважение к традиции и современное звучание, благодаря чему народная музыка становится близкой самой широкой аудитории.

Гости фестиваля наслаждались яркой шоу-программой. Настроение празднику задал зажигательный диджей-сет от Lilova, в котором объединилась современная музыка с этническом вокалом и старорусскими напевами. Под громкие овации прошли выступления популярных артистов — Клевер фолка, Spokanki, Московского Казачьего хора, групп «Полынь Folk», «Стереокоромысло» и многих других — все они подготовили специальную фолк-программу. Сюрпризом для посетителей стал выход на сцену музыкального дуэта Rasa — творческого и семейного союза, в котором любовь и музыка идут рука об руку. Необычной активностью для гостей стала хоровая битва — техно-хор Palestrina и эстрадный хор МАГИ Voxa исполнили всеми любимые народные песни в современной аранжировке, а победителя выбрали сами зрители.



Rasa

Для тех, кто хочет почувствовать себя фолк-звездой, — организаторы подготовили интерактивную программу на малой сцене «Забава». Здесь прошли инсценировки обрядов, посвященных семейным ценностям, мастер-классы по хоровому пению, народным танцам, а также импровизированные этно-скетчи — постановки по мотивам сказок и легенд.

Гости «Фолково» оказались в центре всевозможных забав и интерактивов: бег в мешках, вышибалы, перетягивание каната, городки, стрельба из лука в тире «Царевна-лягушка». В игровой зоне «Конек-горбунок» юные посетители фестиваля освоили хоббихорсинг — старинную забаву с катанием на деревянных лошадках. Не только дети, но и взрослые оценили интерактивное пространство «В гостях у сказки» — знакомое по добрым советским фильмам окошко в избушке. Ребята вместе с родителями поучаствовали в импровизированном шоу, отгадали бабушкины загадки и послушали сказки.

Танцоры вместе с посетителями разучили общий танец и организовали массовый столичный хоровод — в нем приняли участие более четырех тысяч человек.

Новой зоной для фестиваля стало Шапито Большого Московского цирка. Для всех желающих здесь прошли два сеанса программы «Цирковая мистерия: хранители чудес» — в 14:00 и 18:00. Зрители увидели лучшие репертуарные номера цирка, включая выступления акробатов, жонглёров, воздушных гимнасток и наездников, чьи работы отмечены престижными международными наградами.

Для любителей более спокойного времяпрепровождения на фестивале работала зона мастер-классов «Дело рук». Посетители сплели венки из сухих и живых цветов, а также поиграли в «Дочки-матери» — сделали куклы из нитей. Напоминать о фестивале гостям также будут уникальные открытки с народным орнаментом.

Оригинальным арт-объектом, в создании которого также поучаствовали посетители, стали масштабные фигуры — символы «Фолково». Раскрасить их мог любой желающий. Гости также отметили гигантский арт-объект в виде русской прялки, который встретил их на входе в парк. Также было сложно не заметить уникальные фотозоны — селфи-зеркало, коридор из кос, петушков, лошадок и наличники — гости с удовольствием делали уникальные фотографии в новом русском стиле на память. Сказочную атмосферу фестиваля помогали создавать ряженые — персонажи в образах из русских сказок и деревенской жизни, одетые в красочные и аутентичные народные костюмы. Гости заглянули к «Трем девицам под окном». Три пряхи — Аксинья, Варвара и Лукерья – рассказали о старинных русских ремеслах и обучили посетительниц работе за прялкой. За день участники фестиваля вместе с мастерицами спряли 300-метровую нить — символический арт-объект, объединивший сотни гостей общей творческой работой.

В «Избе-гадальне» каждый желающий получил предсказание от сказочной ворожеи и ее помощников. А в «Караоке-колодце» песни не смолкали восемь часов подряд: гости фестиваля вместе исполнили более 140 композиций, став частью большого народного праздника.

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