Дуа Липа выпустила фильм и концертный альбом «Live From Mexico»

Дуа Липа завершает эру Radical Optimism подарком для поклонников. Певица, известная по хиту «Levitating», превратила свои три концерта в Мехико, завершившие тур Radical Optimism, в концертный альбом Live From Mexico.

Концертный альбом включает в себя 21 трек, среди которых такие хиты Дуа, как «Electricity», «One Kiss», «Levitating», «Illusion», «Don't Start Now» и «Houdini». Есть даже кавер на песню Маны «Oye Mi Amor», к которой неожиданно присоединился Фер Ольвера на концерте на стадионе GNP Seguros в декабре 2025 года.

«Два самых особенных года, уместившиеся в два часа... конец эпохи. Я надеюсь, что просмотр и прослушивание этого покажет эйфорию, любовь, кровь, пот и слезы, и, самое главное, радикальный оптимизм (!!), который мы все разделили во время этого тура. Теперь это останется с нами навсегда, так что спасибо вам!!!!».



У поклонников также есть возможность приобрести CD или виниловое издание альбома Live From Mexico, чтобы сохранить воспоминания о туре.

Тур Radical Optimism проходил в поддержку альбома Дуа Липы 2024 года Radical Optimism, который , по данным Luminate, дебютировал на 2-м месте в чарте Billboard 200, заработав 83 000 эквивалентных единиц альбома.

Мировой тур принес Дуа третье место по величине дохода среди всех поп-звезд в 2025 году. По данным Billboard Boxscore, 30-летняя певица заработала более 141 миллиона долларов, продав 1,2 миллиона билетов на 59 концертах.