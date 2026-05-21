Диана Арбенина читает рэп и бьется на ринге в «The Punisher»

В черно-белом видео, снятом режиссёром Петром Фомичёвым, солистка «Ночных снайперов» читает рэп, в котором учит правилам жизни своего сына, и выходит на ринг против татуированного громилы, получая в финале нокаут. На фразе «только так и честно» она вдобавок получает удар сзади.

«В жизни просто и сложно: либо ты её, либо она тебя. В конечном итоге мы все проигрываем, но, полагаю, в данном случае важен не финал, а наш путь — в течение которого мы делаем всё, чтобы не проиграть. Этому я учу своего сына», — говорит Арбенина.

Трек «The Punisher» войдет в новый сольный альбом Арбениной «Rap For Mama», релиз которого состоится 1 июня.



