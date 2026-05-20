Наталья Подольская в день рождения танцует с подружками в «Не бояться»

В видео Подольская со своими подружками наслаждается жизнью: развлекаются в коттедже с бассейном, занимаются фитнессом, готовят, разъезжают на кабриолете с открытым верхом.

«Сегодня, в мой день рождения, выходит очень важный и дорогой для меня клип. В нём снялись мои подруги, с которыми мы дружим 24 года. Мы вместе живем нашу жизнь. И мне хочется показать , как важна женская поддержка, как важна женская дружба. Для меня будет большим подарком если, посмотрев мой новый клип, Вы улыбнетесь и устроите девичник в ближайшее время!», - рассказала Наталья Подольская.



