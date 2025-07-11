Подольская и Пресняков рассказали о своей второй свадьбе

Наталья Подольская и Владимир Пресняков подарили слушателям «Авторадио» особенный музыкальный вечер в честь 20-летия отношений. В эфире шоу «Мурзилки Live» пара не только исполнила свои хиты, но и поделилась планами на «Вельвет Фест».



Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Вечер в шоу «Мурзилки Live» стал настоящим путешествием по их творчеству и истории любви. Недавно пара устроила вторую свадьбу – еще более яркую, чем первая. Оказалось, что главным инициатором события стал Владимир Пресняков.

«Вы сейчас будете удивлены, но это была моя идея. Я же абсолютно ничего не помню из той свадьбы! Поэтому я был очень счастлив, когда так все осознанно, ловил каждый штрих – улыбки и взгляды».



Наталья Подольская

Особой гордостью Подольской стало то, что она на церемонию надела свой первый свадебный наряд. «Обычно дамы не влезают в платья 15-летней давности», – искренне удивились ведущие «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар. Фишкой церемонии стало выступление Дмитрия Маликова, который неожиданно для гостей начал играть на белом рояле в алтаре. Забавный случай произошел с Иракли. Он появился на торжестве последним в синем костюме, нарушив белый дресс-код. Наталья вспомнила, как удалось выйти из щекотливой ситуации.

«Я была потрясена нашими гостями — все такие великолепные, милые, любимые! Каждый соблюдал белый дресс-код, а это сложно, особенно для мужчин. Но Иракли приехал позже всех в синем... Вова так на него наругался! Отдал свои штаны и футболку — буквально переодел его на месте!».



Наталья Подольская и Владимир Пресняков

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Музыкальная часть концерта началась с проникновенного исполнения Владимиром его хита «Ты у меня одна». Наталья ответила трогательной «Береги», которая посвящена ее мужу.

«Я попросила Кирилла Павлова написать такую песню, в которой бы женщина пела о всепоглощающей, всепрощающей, может быть, даже жертвенной любви к мужчине, но только есть одно условие — чтобы она была взаимной. И он написал такую песню».



Владимир Пресняков

Пресняков продолжил романтической балладой «У тебя есть я». Подольская зарядила зал энергичной «Такой сильной любовью», после чего Владимир добавил зажигательное «Все нормально», а Наталья ответила треком «Конечно, да!». Особенным моментом стало дуэтное исполнение песни «Любовь».

«В этом треке — вся наша история», – признались артисты, напомнив, что в клипе использованы кадры с их свадьбы.

В завершение Наталья пригласила слушателей «Авторадио» на «Вельвет Фест», который пройдет 16 и 17 августа в Саду Эрмитаж:

«Приходите всей семьей – мы там будем, и вас ждeт много сюрпризов! Я готовлю очень крутой хореографичный танцевальный номер к песне «Алая помада»».

Владимир добавил: «Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Мари Краймбрери за эту прекрасную чудесную песню и поздравить их с рождением пупсика!»