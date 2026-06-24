На «ДО РЕ» впервые обе солистки «Город 312» споют вместе

Главные герои этого вечера – музыкальная группа, песни которой узнаваемы с первых нот уже почти четверть века. В эфире прозвучат любимые песни группы «Город 312», и зрителям предстоит выбрать лучшую из них.

Классика: коллектив из небольшого города Бишкек решает, что они созрели и могут покорить Москву, и - приезжает в столицу. Код Бишкека – 312. Были люди, которые говорили ребятам: вы – классные, вы обязательно пробьетесь. Но большинство были категоричны: да валите вы назад в свой Кыргызстан!

Как солистка группы Ая попала в Бишкеке в ансамбль политической песни? На каких языках ей приходилось петь?



Ая

Игорь Матвиенко: «Скажу вам честно, как на духу, для меня на всем постсоветском российском пространстве певица номер один – это Ая. Она может всё». Однажды во время записи коллективной песни «Жить» Ая пришла на студию Матвиенко, спела свою партию, потом партию классической певицы поставленным голосом, а потом спела за детский хор.

Как группа «Город 312» стала киношной группой? Сколько саундтреков они подарили фильмам, в которых еще и снимались? И как появился их главный хит «А может, я с тобой останусь», ставший саундтреком «Дневного дозора». В финале программы солистки группы – Ая и Диана споют его дуэтом.



Диана и Ая

«Мне посчастливилось исполнить музыкальную тему для фильма «Викинг» - вспоминает Ая. – И я была счастлива».

Как сейчас солистка группы Ая, которая никогда не болела больше одного дня, борется с тяжелым недугом – последствиями инсульта, и как помогает ей группа, ставшая для нее настоящей семьей?



Ая и Диана

Валерий Сюткин: «Помимо музыки, спасибо за ваши человеческие отношения. Когда с Аей случилась беда, вы сделали, на мой взгляд, все по-человечески и очень деликатно. Спасибо Бишкеку за ваши лица, за вашу музыку и за победу дружбы!»



Юлия Пересильд

Как в группе появилась новая солистка Диана Макарова? Почему никто не ожидал, что в адрес Дианы посыпятся ехидные комментарии в соцсетях? И кто главная зажигалка группы «Город 312»?



Андрей Державин

В студии программы «До Ре» также появятся Юлия Пересильд с песней «Вне зоны доступа». Андрей Державин с хитом «Девочка, которая хотела счастья», Дмитрий Колдун исполнит «Невидимку», Александр Маршал – «Нас миллионы». «Никаких запретов» мы услышим в исполнении Евы Власовой, а «213 дорог» споет Сергей Галанин.