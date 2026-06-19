BTS гуляют по кругу в «Merry Go Round»

В клипе участники группы идут по пустым пространствам, погружаясь в размышления – и все это оказывается частью гигантской карусели.

На YouTube-канале BTS «Merry Go Round» пока не выложен. Группа выпустила клип на Spotify в рамках сотрудничества с сервисом. Количество просмотров пока не сообщается. Но BTS всегда набирают хорошие цифры. Так, всего лишь видео с танцевальным скетчем под «Hooligan» и «2.0» собрало 1,8 млн за один день.



BTS

Фанаты также заметили сходство между «Merry Go Round» и клипом «Spring Day», выпущенным в 2017 году. В нем тоже есть тема карусели и фраза «You Never Walk Alone». «You Never Walk Alone» – название переизданного альбома BTS «Wings» (2016).

Песня «Merry Go Round» вошла в альбом «Arirang», релиз которого состоялся 20 марта. Продюсером и соавтором трека выступил Кевин Паркер из Tame Impala. Чонгук, участник BTS, надеется, что «Merry Go Round» поможет фанатам, переживающим трудные времена в жизни. У песни уже 173 млн прослушиваний на Spotify и 28 млн стримов на YouTube.

Кроме того, в июне во время ежегодного фестиваля BTS ARMY, BTS Festa, издательство Running Press анонсировало новую кулинарную книгу, созданную в сотрудничестве с суперзвездами K-pop, включая RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V и Jungkook.

Книга рецептов BTS вдохновлена ​​эпохами альбомов супергруппы и содержит рецепты корейской кухни, такие как тушеные говяжьи ребрышки, хлеб с карпом, куриный суп с женьшенем, корейская жареная курица, рисовые крекеры, тушеные рисовые лепешки, лепешки с сахарной начинкой и другие блюда, как сообщает Rolling Stone. Более того, некоторые из рецептов появлялись в сериалах RUN BTS!, BTS : Bon Voyage и In the Soop.