Денис Клявер умоляет ИИ-модель: «Не плачь, Анастасия»

Клип строится на параллельном существовании двух миров. В одном из них — Анастасия, героиня, погружённая в изоляцию, слёзы и линейное течение времени - это пространство её сознания, где холодная тоска не находит выхода. В другом — Денис Клявер и его группа, запертые в замкнутой «коробке» музыкальной студии, но играющие на пределе эмоций, словно пробивая стены своей рок-энергией.

Эти две реальности существуют одновременно, и их противостояние нарастает до кульминации — короткого замыкания, которое обрушивает тотальный потоп на оба измерения. Катарсис наступает в момент спасительного телефонного звонка: голосовые сообщения в финале ставят точку в душевных терзаниях Анастасии, даря ей улыбку и надежду.

При этом визуальное решение клипа выходит далеко за рамки традиционного клипмейкинга. Живые липсинги исполнителя соседствуют с цифровой реальностью: героиня Анастасия создана полностью нейросетью, и это сознательный творческий шаг, который Денис Клявер и режиссёр ролика, именитый Александр Игудин, вынашивали давно. Как рассказывает сам Денис, они хотели погрузиться в историю с искусственным интеллектом, чтобы расширить границы возможного.



Денис Клявер

Работа над ИИ-образом заняла полтора месяца — специалисты в этой области Павел Вершинин и Герман Николаев добивались максимальной аутентичности, чтобы Анастасия получилась невероятно живой и красивой.

С помощью нейросетей они не только создавали персонажа, но и придумывали интерьеры, которые выглядели бы именно так, как хотелось автору, а не так, как позволял бюджет.

«Меня снимали живьём, а героиня — полностью цифровая, — комментирует Денис Клявер. — И, главное, мы не мучили актрису рыдать на износ для той самой картинки (смеется). Я нормально отношусь к технологиям. Когда-то все боялись синтезаторов — думали, что живые музыканты останутся без работы. Но люди всё равно рулят, и ИИ — это мощный вспомогательный фактор. Рутинные задачи уйдут в юрисдикцию машин, а человеческий труд, живые эмоции, музыка и настоящее искусство будут цениться только выше».