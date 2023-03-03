Новый клип Дениса Клявера: «Полный отстой! Я хотел поменять артиста в клипе. Но этот артист – я…»

В копилке романтика – еще одна композиция, которая точно попадет в самое сердце. Певец посвятил песню своей музе – жене Ирине.

О сложном – просто. Проникновенный текст трека было решено не перегружать сюжетной линией героев, а обличить в форму минималистичного черно-белого видео, где все чувства и эмоции переданы в танце. Сняли его в родном для Дениса городе Санкт-Петербурге.

За страсть в клипе отвечают солисты балета Аллы Духовой «Тодес» Дарья Крамар и Христас Малхасян. В их танце – весь спектр эмоций, которые переживает каждая пара влюбленных. За романтичного рассказчика – сам артист в брутальной черной косухе на строгом белом фоне.



Денис Клявер

Казалось бы, роль певца в мини-фильме – проста. Играть ничего и никого не пришлось. Задача была одна – петь. Тем не менее, именно своими кадрами Денис остался недоволен.

«Ребят сняли очень круто и за один день. А на себя я смотрю и понимаю: «Полный отстой!». Не понравилось все – во-первых, сам артист. Но его я поменять не могу – он платит, да и песню он написал (смеется). Самое главное - полностью отсутствовала эмоциональная сцепка между мной и главными героями. Пришлось переснимать. Но ничего, не ошибается тот, кто копирует других», - говорит Денис Клявер.