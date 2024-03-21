Денис Клявер поделился ощущениями от возвращения в дуэт «Чай вдвоем»

Оказывается, его новая песня основана на реальных событиях, и сам он верит в любовь с первого взгляда, ведь испытал это чувство дважды.

«Любовь с первого взгляда у меня была два раза: самая первая моя влюблённость, а вторая уже, видимо, на всю жизнь. Эти эмоции, это ощущение тебя поражает прямо в сердце, на разрыв – незабываемы. Мне захотелось их зафиксировать и радовать себя в том числе, периодически слушая эту песню. Мы 18 лет с моей женой вместе. Рядом со мной самая восхитительная, самая лучшая и самая сильная женщина на этой планете. Это счастье – найти вторую половинку, встретить человека на 100% твоего, причем уже в осознанном возрасте, когда ты знаешь все свои плюсы и минусы и понимаешь, на какие компромиссы готов».



Денис Клявер поделился тем, что сейчас происходит с воссоединением дуэта Чай вдвоем

По мнению артиста, именно живая история, созданная не механически, а с душой, вызывает сильные чувства, после такой песни даже хочется влюбиться. Важно передать свое эмоциональное внутреннее состояние, перенести в ноты, в слова, сделать аранжировку и донести настроение до слушателя. Ведь музыка, с одной стороны, самый доступный, при этом самый сильный эмоциональный триггер для настроения.

В прошлом году произошло еще одно яркое событие в жизни артиста, вернее, сразу двоих: Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили о воссоединении дуэта «Чай вдвоем», выпустили совместную песню «Нежная», приняли участие в шоу «Конфетка» с песней «Ты пошли мне СМС». Многие отмечают, что их новые работы очень напоминают прошлые хиты «Чай вдвоем». Денис признает, что в этом и была задумка.

«Мы хотели создать такое впечатление, как будто ничего и не было. Это уже не просто дуэт – здесь есть музыкальная жанровость звучания. И самое классное, что это звучание уже прошло через десятилетия. Так приятно каждый год смотреть ленту, где девчонки всех возрастов - мои ровесницы и аудитория 12, 13, 14 лет, когда у девочек появляется вот эта первая влюблённость, первая трагичность ситуации. Ты погасила свечи, загадала желание, а его нет…»

Артист также рассказал о сложностях и дальнейших перспективах дуэта «Чай вдвоем».

«Давайте по чесноку… Сколько песен и хитов было у «Чая вдвоем»? И, конечно же, это основное, что люди хотят слышать. А заходить с ремикса старой песни было бы несолидно. Вышла первая, коллектив существует, но пока в рамках таких вот корпоративных выступлений. Вся сложность в том, что объединились два состоявшихся солиста. Это, конечно, уже новая история и новая энергия. Мы потихонечку пытаемся перестраиваться в режим сливания. Но есть планы, есть семьи, есть у всех какие-то директора, продюсеры. В общем, много чего есть, что ещё пока надо как-то синхронизировать с дуэтом. Это же на всю жизнь возвращение».