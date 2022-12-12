«Чай вдвоем» воссоединится

Денис Клявер назвал это экспериментом, а Стас Костюшкин — коллаборацией. Но оба подтвердили планы вернуться в «Чай вдвоем». Музыканты не откажутся от сольной карьеры, но в 2023 году выступят с совместными новыми хитами.



Чай вдвоем

«Ребята сейчас в процессе обсуждения всего этого. Да, у них есть определенное желание сделать совместный трек, как это было ранее», - говорит директор Дениса Клявера Игорь Звягин.

Пока ни даты релиза, ни других деталей нет, они в процессе обсуждения. Точно известно, что никто из музыкантов отказываться от сольной карьеры не будет, но они готовы выпустить несколько песен дуэтом под брендом «Чай вдвоем». Формально группу не закрывали.

«Коллектив никуда и не уходил, они просто ушли в сольное творчество и сами постепенно развивались. В принципе успешно, что один, что второй. А сейчас они хотели снова сделать свое творчество, которое раньше радовало всех поклонников», — объяснил Звягин.

Группа «Чай вдвоем» образовалась в 1994 году, и перестала записываться и концертировать в 2012 году.