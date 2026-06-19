Мари Краймбрери вспоминает свое детство в «Ты помнишь»

Артистка посвятила песню светлым воспоминаниям детства. Режиссером клипа, который сложен из детских воспоминаний певицы, - валяние на большом ковре, брызгалки из пластиковых бутылок из воды, - стала сама Мари.

Особенность проекта — полностью аналоговая съёмка: клип снят исключительно на оригинальные VHS‑камеры 90‑х годов, без какой‑либо цифровой обработки. Это позволило добиться аутентичного «зернистого» изображения и передать атмосферу эпохи с максимальной точностью.

Певица сознательно отказалась от услуг профессиональных актёров: по её задумке, в кадре должны были оказаться обычные дети — чтобы передать живые, неподдельные эмоции и погрузить зрителей в атмосферу детства её поколения. Юные участники съёмок были в полном восторге и с удовольствием погрузились в мир дворовых игр конца 90‑х.

«Мне почему-то кажется, что эта песня нужна каждому. Так же, как и в период её написания, была нужна мне, - объясняет певица. - Без заезженной высокопарности - хочется сказать каждому: берегите внутри себя ребенка, который даже сейчас нуждается именно в вас. Детство у каждого было разным, и уж тем более запомнилось оно каждому по-своему. Но в нем точно было то, что сейчас кажется невозможным. Ведь согласитесь, вы даже представить себе не могли, что справитесь со всеми сложностями и будете проживать абсолютно другую жизнь сегодня. Разве это не повод гордиться собой?



Мари Краймбрери

Когда мне раньше говорили: «Я до сих пор чувствую себя 16-летним подростком», мне казалось это вымыслом «взрослой тети», мне ведь так хотелось скорее повзрослеть… А сейчас… Во-первых, я её понимаю, а во-вторых, считаю это большим достижением - уметь наивно, по-детски радоваться мелочам. И знаете, мне кажется люди и правда стали бы добрее, если бы не забывали иногда покататься на велике...

Неважно, хочешь ты этого или нет, - ты точно помнишь эпизодами свое детство. У каждого оно окрашено по-своему. Даже в одной семье может быть несколько детей, видящих одни и те же обстоятельства по-разному. Я помню себя на велике, играющую в футбол с пацанами и бегающую со старшими срывать малину на соседних дачах без спроса (слегка стыдно за это, если честно). Помню себя, говорящей родителям неприятные вещи и помню себя той, для которой родители были целая Вселенная. Помню себя, едущую на маршрутке в наушниках и мечтающую однажды вырасти и купить себе машину. Помню себя и постарше, делающей маме ужин из двух сосисок, яиц и самого дешевого шоколадного батончика, чтобы она не заметила, что в холодильнике практически нет еды. Помню себя, отстаивающей свое хобби вместо «нормальной работы» и помню себя постоянно провалившую достижение новых целей. Помню разброс своих мыслей от «родители правы» до «как они могут в меня не верить». Помню себя ранимую, чуткую и в то же время смешную и сильную, глупую и не по годам мудрую. И горжусь каждым из этих воспоминаний, хоть и периодически хотелось их стереть. Хочу ли я вернуть время назад? Нет. Нравится ли мне быть взрослой? Да. И как бы я периодически в зеркале ни видела себя ребенком, мне нравится понимать, что это всего лишь самая прекрасная ностальгия, которая теперь навсегда останется в песне».