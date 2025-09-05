Мари Краймбрери зафиксировала «Сегодня мой лучший день»

На Яндекс Музыке вышла делюкс-версия альбома с комментариями самой певицы. Всего в альбом вошло 13 треков, включая ранее вышедшие синглами.

Название «Сегодня мой лучший день» альбому дал абсолютно новый заглавный трек с речитативами нравственного содержания от певицы, и ее явно не смутила отсылка к знаменитому хиту Григория Лепса «Самый лучший день», она даже не упомянула об этом в подводке делюкс-издания (или просто она не знает о песне Лепса?).

Кстати, саму себя певица называет с привычным украинским говорком Крэймбрери, а не так, как все.



Мари Краймбрери

«Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты всё ещё не сдался… «Сегодня мой лучший день», и это главное, что я хочу сказать каждому, кто нажмет на сердце, им же слушая», - говорит Мари Краймбрери.