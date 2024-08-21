Мари Краймбрери заявила: «Я хочу быть звездой»

Velvet Music устроил музыкальный марафон в честь своего 20-летия Один из ведущих рекорд-лейблов Velvet Music отметил юбилей в прямом эфире «Авторадио». Мари Краймбрери, Zvonkiy, Daasha, Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе, Lx24 и Ars Jali - в течение трех...

Мари Краймбрери заявила, что ей «Нравится жить» Певица Мари Краймбрери выпустила новую песню «Нравится жить» (слушать песню). В песне, которую Мари Краймбрери назвала саундтреком этого лета, она перечисляет типажи людей,...

Дима Билан и Мари Краймбрери воссоединяются в It's My Life Дима Билан и Мари Краймбрери выпустили клип на песню It's My Life (2024), вышедшую в мае (смотреть... В видеоклипе артисты играют пару, которая, несмотря на расставание, с теплом вспоминает совместное...

Мари Краймбрери и Дима Билан выпустили вторую совместку Совместный сингл «It’s My Life» вышел у Димы Билана и Мари Краймбрери (смотреть лирик-видео). Песня написана от лица двух любивших друг друга людей, которые давно расстались, но их продолжает...