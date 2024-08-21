Мари Краймбрери заявила: «Я хочу быть звездой»

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Мари Краймбрери выпустила новую песню «Я хочу быть звездой» в свой день рождения (слушать песню).

Релиз певица приурочила к своему 32-летию, которое она отмечает сегодня.

«Я всего лишь хочу, чтобы сбывались не только мои желания. Когда счастливы те, кого я люблю, я становлюсь еще счастливее. И так всю жизнь! Это был безумно интересный год моей жизни. Возможно, впервые с огромным количеством побед, а не провалов. Хотя и без них не обошлось. Я написала эту песню две недели назад, потому что ни одна демка из «заначки» не описывала моё состояние именно сейчас, а мне безумно хотелось поделиться в этот день с вами своими мыслями», - рассказала Мари Краймбрери.

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Мари Краймбрери
Мари Краймбрери

Цифровой релиз песни осуществил лейбл Velvet Music.

«На сегодняшний день у меня есть то, о чем я когда-то мечтала. Но это не значит, что пора остановиться. Это значит, что пришло время загадывать новые желания», - говорит певица.

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