Мари Краймбрери заявила: «Я хочу быть звездой»

Релиз певица приурочила к своему 32-летию, которое она отмечает сегодня.
«Я всего лишь хочу, чтобы сбывались не только мои желания. Когда счастливы те, кого я люблю, я становлюсь еще счастливее. И так всю жизнь! Это был безумно интересный год моей жизни. Возможно, впервые с огромным количеством побед, а не провалов. Хотя и без них не обошлось. Я написала эту песню две недели назад, потому что ни одна демка из «заначки» не описывала моё состояние именно сейчас, а мне безумно хотелось поделиться в этот день с вами своими мыслями», - рассказала Мари Краймбрери.
Цифровой релиз песни осуществил лейбл Velvet Music.
«На сегодняшний день у меня есть то, о чем я когда-то мечтала. Но это не значит, что пора остановиться. Это значит, что пришло время загадывать новые желания», - говорит певица.
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