Ваня Дмитриенко: От «Венеры-Юпитера» до выступления в Лужниках

Сольный концерт Вани Дмитриенко в «Лужниках» пройдет 2 августа 2026 года и станет для артиста первым выступлением такого масштаба. За последние несколько лет исполнитель из Красноярска прошел путь от автора вирусной песни «Венера-Юпитер», до одной из самых ярких звезд российской музыкальной индустрии.

Стремительно росла и его аудитория: если в 2021 году треки артиста в Яндекс Музыке послушали 5 млн подписчиков, то в 2025 году — уже 19 млн, а сам музыкант стал «Артистом года» в стриминге и получил одноименную премию от Яндекс Музыки. Продажи на его концерт в «Лужниках» стартовали в феврале, и всего за два месяца уже распродано более 25 тысяч билетов — это почти половина концертной вместимости площадки.



Ваня Дмитриенко

Яндекс Афиша является эксклюзивным билетным партнером концерта Вани Дмитриенко в «Лужниках», обеспечивая продажи и широкую поддержку артиста как внутри экосистемы Яндекса, так и вне ее. Благодаря уникальной синергии с Яндекс Музыкой сервисы могут приводить фанатов на выступления артиста прямо через карточку артиста в стриминге, уведомляя о его выступлениях в плеере и персональной витрине музыкальных событий «Концерты».

«История Вани Дмитриенко и высокий темп продаж билетов на его концерт в “Лужниках” — это мощный сигнал для всей индустрии: молодые артисты готовы к стадионам. Когда музыкант последовательно наращивает число поклонников и усиливает свое присутствие в стримингах, это со временем начинает напрямую отражаться и на спросе на концертные выступления. Для нас важно, что экосистемная модель становится одним из инструментов, который помогает поддерживать интерес к талантливым исполнителям и открывает дополнительные возможности для их роста», — комментирует Энрико Мазавришвили, директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши.

Карьера Вани Дмитриенко развивалась поступательно несколько лет, но наиболее заметный рывок произошел в 2025 году. С 2021 по 2024 год прослушивание его треков в Яндекс Музыке выросло в 2,5 раза, а в 2025 году взлетело еще в 5 раз. В 2025 году аудитория артиста выросла до 19 млн подписчиков. Именно в этот период Ваня Дмитриенко совершил значительную трансформацию: обновил имидж, вернулся на вершину чартов с хитом «Шелк» и отправился в масштабный гастрольный тур. Кроме того, на премии «Итоги года Яндекс Музыки» дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересильд — «Силуэт» — стал «Самым ожидаемым релизом 2025 года», установив новый рекорд стриминга по пресейвам.

Пик популярности молодого артиста на стриминговых платформах отразился и на динамике продаж на Яндекс Афише. За весь 2025 год было реализовано 99,6 тыс. билетов на концерты артиста, а только за первый квартал 2026 года — уже 81,5 тыс. При этом средний чек на выступления Вани Дмитриенко остался сопоставимым: 4 433 рубля по итогам прошлого года против 4 247 рублей в первом квартале 2026 года.

Рост внимания аудитории к творчеству молодого артиста подтверждается и данными по отдельным релизам. Дольше всего в топ‑10 Чарта Яндекс Музыки держались «Шелк» (210 дней), «Силуэт» (150 дней) и «Настоящая» (73 дня). При этом хит «Венера-Юпитер», с которого началась широкая узнаваемость исполнителя, по-прежнему остается среди популярных композиций Вани Дмитриенко: трек входит в топ-10 по числу стримов артиста за последние полгода.