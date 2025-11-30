Обзор главных релизов недели: Дмитриенко, Zivert, Sheeran, Glukoza и др.

Ваня Дмитриенко - «эмоции - последствия»

EP. Поп.



Ваня Дмитриенко

Интересно, когда добившиеся успеха в топах артисты начинают выпускать треки, которые никогда бы не зашли бы в чарт, если бы не их известное имя. Ну вот разве "Шелк" или "Силуэт" взлетели бы, если их выпустил ноунейм? А когда имя есть, - такое случается. И вот еще три песни без единого шанса, если бы не имя Дмитриенко. И еще это как бы прощание артиста с электронным звуком, хотя я бы тут не зарекался.

4/10.

Glukoza - Echoes

EP. Поп, future-pop.

Наталья Чистякова продолжает закапывать себя. Когда Максим Фадеев в интервью откровенно называет ее «пустое место», он знает, что говорит. Ни одной мелодии, которыми так славилась фадеевская Глюкоза, про тексты вообще промолчу. В сухом остатке - нагромождения футуристических звуков а-ля Charli XCX, которых завались на Саундклауде, и которые в России никому не сдались ваще. Ни на одну радиостанцию такого не возьмут, а "Вечерний Ургант" давно закрыт. Это, кстати, снова пример бездарной эксплуатации громкого имени...

2/10.

Юля Паршута - «Живое LIVE»

Макси-сингл. Поп, этно.

Вот многие и забыли про Юлю Паршуту из "Фабрики звезд", хотя она прекрасно выглядит, регулярно появляется на всех телеканалах, имеет живой состав и поет на концертах живьем. Но в топы давно не залетала. Тем интереснее послушать ее концерт живаго. 6 песен в концертном звуке. Тут даже этника есть. Звучит Паршута эффектно, мелизматика гибкая, дыхание широкое. Но хитов нет. Вещь в себе.

5/10

Стас Михайлов - «Летай»

Песня. Поп.

Тут прикол в том, что заголовок у нас такой: «Стас Михайлов признался в использовании ИИ для песни «Летай»». Да! Стас рассказывает, что над песней работало 5 (!) аранжировщиков, никто не справился, тогда ИИ выдал 20-30 версий, и только тогда команда (!) музыкантов довела песню до ума. На выходе же получилась скучная стандартная для Михайлова песенка.

3/10.

Miravi - «Земля»

Песня. Этно-поп.

Miravi привычно наводит кошмара: все пропало, Земля гибнет, и надо срочно лететь "белой пташечкой", распустив крылья, и слушать, как "плакала Земля". Пугает, но не страшно почему-то. Влада использует одни и те же музыкальные и вокальные приемы, отчего ее песни максимально перестали отличаться друг от друга. Помогла бы яркая мелодия, но ей пока неоткуда их взять. От этники тут, кстати, только народническая вокальная подача. Все прочее - замедленный брейк-бит и густые электронные пады.

5/10.

Ислам Итляшев - Пантера

Песня. Шансон, поп.

Звезда кавказского поп-шансона Ислам Итляшев выпустил новый трек, который точно так же хорош, как и все предыдущие. Звонкие хуки, прилипчивые мелодии, знойные тексты. Вот артист, который делает то, что от него ждут. И получается недурно. И даже неважно, что ударения в словах порой ставятся абы как. Продукт!

6/10.

Kanara - Провинциалки

Песня. Поп.

Включаешь трек, и оказываешься на рейве, где девчонка иронично поет про знающих себе цену провинциалок, и робких столичных мальчиков, теряющихся от такого напора. Kanara - из Тюмени, зовут Катя Колесникова. Мне понравился этот напор, эта ирония, и этот упругий пампинг-хаус. Пусть у девочки все будет хорошо.

7/10.

Аигел - Человек

Альбом. Электроника.

После череды песен на татарском самоизгнанники выпустили целый альбом песен ни о чем на русском. Они будто хотят сказать что-то важное, но слов не хватает, да и с мыслями не густо. Холодная отстраненная электроника, привычная для Аигел, тут буквально леденеет и местами лопается с механическими неприятными шумами. Песни - ни одной, даже ухватиться не за что. Наверное, скоро перестану вообще слушать это туповатое занудство. Слушайте лучше Земфиру, которую алгоритмы Яндекса предлагают после всего этого. У нее со смыслами и музыкой все на порядки круче.

1/10.

Ed Sheeran - Play (Delux)

Альбом. Поп.

Эд Ширан, недолго думая, добавил к исходному альбому Play еще 13 песен. Песни неплохие, но погоды явно не делают. Из лучших песен - Skeletons в духе Майкла Джексона, Lights Out (тут даже заявленная индийская тематика есть), ну и изящный ремикс на Sapphire точно хорош именно как изящный (вряд ли он искупает зверства англичан в Индии когда-то). Я точно не из тех людей, кто может бесконечно слушать баллады Ширана, так что для меня это явно избыточное расширение в целом-то хорошего альбома. То есть хорошо, но выглядит как просто добавление заранее записанных песен в общем-то готовый альбом.

7/10.

Zivert - VK Акустика Acoustic Version

Альбом. Поп.

В свой день рождения Zivert выпустила свои «старые песни по-новому» в акустике. Понятно, что это очередной проект VK и Дмитрия Миловзорова. Почему бы нет. Юля Зиверт, как новая Лайма Вайкуле с "иностранным" акцентом, хороша в своей адаптации концепции "дивы" к актуальному саунду. В акустике это еще даже больше слышно. Звучит мило, нежно и будто лампово. Особенно удивила версия «Эгоистки». Как будто можно это было развернуть в любую сторону, а вот так. В любом случае, это все свежо и самокритично. Плюс к карме певицы. Единственное, мне чуть не хватило свежатинки в аранжировках, или смелости, что одно и то же.

7/10.

