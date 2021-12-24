«Сплин» призвал «Топай!»

Александр Васильев выпустил романс «Я был влюблен в вас» Группа «Сплин» в день рождения Александра Васильева выпустила изысканный романс «Я был влюблен в вас» (слушать песню). Сегодня Александру Васильеву исполнилось 52 года. Обложка авторства Антона Рамиреса обыгрывает историю стойкого оловянного солдатика.







Романс исполнен Васильевым под гитару без участия других участников группы «Сплин».



Александр Васильев

«Сплин» запустил «Вирус» Группа «Сплин» выпустила ироничный клип на новый сингл «Вирус» (смотреть клип). Режиссеры Дмитрий Кабанов и Оксана Белякова начали клип с дезинфекции музыкальных инструментов и даже проводов, после чего на сцене появляются участники группы «Сплин» в масках, обезображивающих лица, и Васильев поет о запертых в квартирах людях и неизвестном вирусе.







Песня построена на довольно резком гитарном риффе ноющего характера, из-за чего весь саунд трека весьма некомфортен. Васильев повторяет как мантру «Зиро» (нуль, пустота), и месседж песни выглядит осознанием ковидных...

«Сплин» выпустил студийный альбом «Вира и майна» Группа «Сплин» выпустила новый студийный альбом «Вира и майна» (слушать альбом). В шестнадцатый студийный альбом вошли 11 песен, несколько треков уже выходили синглами. Трека «Вира и майна» в альбоме нет, это отсылка к строчке из песни «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите».







Александр Васильев вернулся к тревожной нервозности ранних альбомов, значительно продвинувшись в технической виртуозности музыкального материала. Сразу четыре гитарных соло Вадима Сергеева звучат уверенно и убедительно. В песне «Кесарь» звучит еще и живой струнный квартет....

«Сплин» показал клип «Джин» на песню из нового альбома Группа «Сплин» объявила о скором выходе нового альбома, и показала первый сингл и клип «Джин» из него (смотреть клип). Новый альбом группы называется «Вира и майна», и будет издан 11 декабря 2020 года. Уже доступен предзаказ альбома, и открыта песня «Джин».







В клипе Александр Васильев сидит перед костром на фоне кирпичной стены, и просто поет под гитару песню. Титры позволяют использовать видео для караоке.



В альбом войдут 11 песен:



1. Призрак

2. За семью печатями

3. Беги, моя жизнь

4. Джин

5. Фаза

6. Дежавю

7. Кофейня

8. Кесарь

9. Фильм ужасов

10. Кошмары

11. Передайте это Гарри Поттеру,...