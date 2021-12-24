«Сплин» призвал «Топай!»

Песня говорит о призыве быть ближе к природе, а там уже можно «топать».
«Мы провожаем пандемийный 2021 год песней «Топай!». Это слово адресовано не сколько самому вирусу, сколько его возможному носителю. Топать, двигаться, не сидеть на месте. Подпрыгивать, чтобы увидеть будущее. Верить. И встретиться по окончании карантина», - говорит Александр Васильев.
«Васильев призывает видеть красоту природы и забыть обо всем другом, ему хочется верить, но не получается. Он сам не дает шансов. Он осуждает хипстеров с белыми кедами под привязчивый рифф, но не дает развития. Это навязчиво мизантропично, это слишком ненавидимо к простым парням и девушкам. Не уверен, что сам Васильев это осознает. Песня не сложилась по многим причинам, включая простецкие и нелипкие мелизмы, - но ее неприятность отрицать просто невозможно. Жду от Васильева фантастические человеконенавистнические песни», - излагает свою точку зрения музыкальный критик Гуру Кен.
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