Лидер «Сплина» выпустил «Весь этот бред»

Большой сборник стихов Александра Васильева объединяет всё, что было создано за четверть века существования знаковой рок-группы. Коллекцию самых популярных текстов дополнят те, которые ранее не издавались, а лишь иногда зачитывались Александром со сцены.

Стихотворения расположены в хронологическом порядке от «Пыльной Были» 1994 года до «Встречной полосы» этого года.





Выход книги «Весь этот бред» приурочен к двойному юбилею: в 2019 году группа «Сплин» отметит 25-тилетие, а Александр Васильев 50-летие.