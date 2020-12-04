«Сплин» показал клип «Джин» на песню из нового альбома

Новый альбом группы называется «Вира и майна», и будет издан 11 декабря 2020 года. Уже доступен предзаказ альбома, и открыта песня «Джин».

В клипе Александр Васильев сидит перед костром на фоне кирпичной стены, и просто поет под гитару песню. Титры позволяют использовать видео для караоке.

В альбом войдут 11 песен:



1. Призрак

2. За семью печатями

3. Беги, моя жизнь

4. Джин

5. Фаза

6. Дежавю

7. Кофейня

8. Кесарь

9. Фильм ужасов

10. Кошмары

11. Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите



«Сплин» - «Вира и майна»

Все песни - Александр Васильев



Альбом записан и сведён на студии группы Сплин

Звукорежиссёр записи и сведения - Иннокентий Агафонов

Инженер записи - Евгений Барышников

Мастеринг - Борис Истомин

Сплин:

Александр Васильев (голос)

Алексей Мещеряков (барабаны)

Дмитрий Кунин (бас-гитара)

Вадим Сергеев (гитары)

Николай Ростовский (клавишные)

Приглашённые музыканты:

Евгений Барышников (гитары, 7)

Струнный квартет:

Гуля Наумова (скрипка, 8), Алексей Гусаров (скрипка, 8),

Ирина Ежкова (альт, 8), Наталья Назарова (виолончель, 8)

Рисунок на обложке - Александр Васильев

Дизайн - Антон Рамирес