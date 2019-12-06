«Сплин» показал заглавную песню будущего мини-альбома

Релиз состоится 20 декабря 2019 года. Сегодня открылся предзаказ альбома.
К работе над мини-альбомом «Тайком» музыканты по сложившейся традиции приступили сразу после выхода очередного номерного студийного альбома «Встречная полоса». Одноименная композиция стала первым представленным синглом будущего релиза.
В новой песне, как обычно, причудливая вокальная партия дублируется гитарной и клавишами.
Работа над новой пластинкой велась на собственной студии группы «Сплин». Всего в нее войдет семь песен, среди которых будет инструментальная композиция «Шар воздушный» и песня «Волшебная скрипка», написанная на стихи Николая Гумилева.
Трек-лист мини-альбома:
1. Воздушный шар
2. Тайком
3. Атом
4. Гимн
5. Волшебная скрипка
6. Важная вещь
7. Шар воздушный (инструментал)
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