«Сплин» запустил «Вирус»

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Группа «Сплин» выпустила ироничный клип на новый сингл «Вирус» (смотреть клип).

Режиссеры Дмитрий Кабанов и Оксана Белякова начали клип с дезинфекции музыкальных инструментов и даже проводов, после чего на сцене появляются участники группы «Сплин» в масках, обезображивающих лица, и Васильев поет о запертых в квартирах людях и неизвестном вирусе.

Песня построена на довольно резком гитарном риффе ноющего характера, из-за чего весь саунд трека весьма некомфортен. Васильев повторяет как мантру «Зиро» (нуль, пустота), и месседж песни выглядит осознанием ковидных ограничений как возможности перезапуска самого себя.

Сплин
Сплин

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