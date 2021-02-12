«Сплин» запустил «Вирус»

Режиссеры Дмитрий Кабанов и Оксана Белякова начали клип с дезинфекции музыкальных инструментов и даже проводов, после чего на сцене появляются участники группы «Сплин» в масках, обезображивающих лица, и Васильев поет о запертых в квартирах людях и неизвестном вирусе.
Песня построена на довольно резком гитарном риффе ноющего характера, из-за чего весь саунд трека весьма некомфортен. Васильев повторяет как мантру «Зиро» (нуль, пустота), и месседж песни выглядит осознанием ковидных ограничений как возможности перезапуска самого себя.
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