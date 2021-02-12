«Сплин» запустил «Вирус»

Как это выглядит

Серия автоконцертов Live&Drive проходит в южной части Лужников. С Комсомольского проспекта, например, сцена — как на ладони. Однако зевак нет, потому что им ничего не слышно. Так задумано! Звук со сцены идет на самой минимальной громкости, даже рядом слышны разве что неизбежные барабаны. Зато в радиоэфире (частоту еще надо знать) звук кристально чистый, напрямую с пульта звукорежиссера. Включаешь в машине ту частоту — и вот перед тобой почти идеальный концерт.

