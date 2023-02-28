"Би-2" и "Сплин" исчезли с афиш фестиваля «Брат-2»

"Состав участников изменился. Мы не комментируем", - ответили ТАСС в компании NCA, которая является организатором фестиваля.

Представители обеих групп также не стали комментировать происходящее.

Фестиваль, посвященный фильму Алексея Балабанова, состоится 4 марта на площадке Music Media Dome в Москве и продлится более четырех часов. В нем примут участие артисты Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов, Сергей Бобунец, Настя Полева, группа "Маша и Медведи", а ведущими вечера станут Ирина Салтыкова, сыгравшая в фильме "Брат-2" саму себя, и участник группы "АукцЫон" Олег Гаркуша.

Фильм "Брат" вышел в 1997 году. Главный герой картины - недавно демобилизовавшийся Данила Багров, который отправляется в Петербург, чтобы найти своего брата. Он узнает, что брат работает наемным убийцей. Драму "Брат-2" выпустили в 2000 году, по ее сюжету Багров отправляется в США. В картине звучат песни Бутусова, Полевой, групп "Агата Кристи" и "Смысловые галлюцинации". Роли в обеих частях исполнили Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков, композитором выступил Бутусов.