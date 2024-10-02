«Би-2» советуют: «Не зли моих ангелов»

Рок-баллада «Не зли моих ангелов» повествует о собственных ангелах и демонах в голове, которые «рождаются заново». И лирический герой в припеве задается вопросом: «Кем ты себя возомнил, кто такой вообще такой? Чтобы рушить мои мир и убивать мою любовь». Некоторые слушатели сочли, что за основу мелодии взята еврейская песня «Hava Nagila» Авраама Идельсона, которая многими считается народной.

В черно-белом клипе музыканты и случайные герои предстают крылатыми ангелами, которым противостоит Летучий Голландец. В конце концов Летучий Голландец, паривший над городом, скрывается в пучине морских волн. История об ангелах в индустриальном городе отсылает к фильму «Небо над Берлином» Вима Вендерса, который сам является оммажем немецкому кинематографу 1920-х.

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Музыка – Leva Би-2, Shura Би-2. Слова – Leva Би-2, Ян Николенко. Запись проходила в Pluto Studios, Тель-Авив и Sunny Sides Studio, Ашдод в мае 2024 года, инженеры – Сергей Большаков и Михаил Карасёв. Сведение Adrian Bushby, London, сентябрь 2024. Мастеринг – Brian ‘Big Bass’ Gardner, LA, сентябрь 2024.