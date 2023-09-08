«Би-2» выпустили клип «Я двигаюсь дальше»

Опубликовано пользователем

Клип на новую песню «Я двигаюсь дальше» выпустила группа «Би-2» (смотреть клип).

«“Я двигаюсь дальше” – это первый сингл с нового альбома. Эта песня отражает наше текущее состояние – равно как и клип: мы сняли его в нескольких странах во время наших летних гастролей» – комментируют музыканты новинку.

Над клипом работало большое количество профессионалов. Однако имя режиссёра в титрах ролика не указано. Также оно не называется в социальных сетях коллектива. В основу клипа лег живой концерт «Би-2» в Алма-Ате.

Би-2
Би-2

В работе над треком принял участие Сергей Большаков. Сводился трек в Лондоне, мастеринг - в Лос-Анджелесе.

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Комментарии

Откровенно слабая песня. Ни

Опубликовано пользователем

Откровенно слабая песня. Ни слов , ни музыки, это не рок!. Клип тоже ни о чем, человеку, который побывал в разных уголках Европы увидеть что - то цепляющее не удастся. Обидно видеть как некогда любимая группа катится в примитив , начиная с альбома "Горизонт событий".