«Би-2» выпустили клип «Я двигаюсь дальше»

«“Я двигаюсь дальше” – это первый сингл с нового альбома. Эта песня отражает наше текущее состояние – равно как и клип: мы сняли его в нескольких странах во время наших летних гастролей» – комментируют музыканты новинку.

Над клипом работало большое количество профессионалов. Однако имя режиссёра в титрах ролика не указано. Также оно не называется в социальных сетях коллектива. В основу клипа лег живой концерт «Би-2» в Алма-Ате.

В работе над треком принял участие Сергей Большаков. Сводился трек в Лондоне, мастеринг - в Лос-Анджелесе.