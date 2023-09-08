«Би-2» выпустили клип «Я двигаюсь дальше»

«“Я двигаюсь дальше” – это первый сингл с нового альбома. Эта песня отражает наше текущее состояние – равно как и клип: мы сняли его в нескольких странах во время наших летних гастролей» – комментируют музыканты новинку.
Над клипом работало большое количество профессионалов. Однако имя режиссёра в титрах ролика не указано. Также оно не называется в социальных сетях коллектива. В основу клипа лег живой концерт «Би-2» в Алма-Ате.
В работе над треком принял участие Сергей Большаков. Сводился трек в Лондоне, мастеринг - в Лос-Анджелесе.
Комментарии
Откровенно слабая песня. Ни
Откровенно слабая песня. Ни слов , ни музыки, это не рок!. Клип тоже ни о чем, человеку, который побывал в разных уголках Европы увидеть что - то цепляющее не удастся. Обидно видеть как некогда любимая группа катится в примитив , начиная с альбома "Горизонт событий".