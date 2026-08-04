Ферги стала петь в Black Eyed Peas, чтобы стать лучшей

36-летняя певица призналась, что была «очень честна» в том, что сольная карьера является для нее главным приоритетом, но пение в группе Black Eyed Peas, в которую входят will.i.am, Taboo и apl.de.ap, придало ей уверенности в собственных силах.



Fergie

Она сказала:

«Сначала моей главной целью был сольный альбом. Я была очень честна в этом, когда мы подружились. Поэтому никогда не было никакой обиды. Я чувствовала, что стану лучше как сольная исполнительница, присоединившись к ним и увидев их мир. Они дали мне уверенность, чтобы спеть такую ​​песню, как «My Humps». Уверенность, чтобы показать ту сторону себя, которую я раньше стеснялась демонстрировать».

Ферги, настоящее имя которой Стейси Энн Фергюсон, также признала, что ее роль в группе изменилась и теперь включает в себя гораздо больше, чем в начале их карьеры, когда она оставалась на втором плане.

В интервью газете Daily Mirror она добавила:

«Раньше я часто оставалась в тени. Я пыталась влиться в коллектив. Конечно, была критика – „Что белая девушка делает в рэп-группе?“ – но это только усиливало мой энтузиазм, и у меня была поддержка парней. Я поняла на сцене, где мое место. У нас не было репетиций или чего-то подобного».