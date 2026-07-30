Дельфин рассказал о смерти в песне «Яблоки»

Опубликовано пользователем

Дельфин (Андрей Лысиков) выпустил новую песню и клип на песню «Яблоки» (смотреть клип).

Главную роль в видео сыграл актёр Пётр Фёдоров. Офицера ранят на войне, кто-то тащит его до госпиталя, а там над ним склоняется медсестра в образе Девы Марии...

«Яблоки» — первый сингл с грядущего альбома музыканта, в котором он трансформирует своего лирического героя и сменит музыкальный вектор:

«Все началось с яблока, которое было сорвано. И всё закончится яблоком, которое некому будет сорвать. Яблоко упадет на землю, сгниет и не даст побегов».

Дельфин
Дельфин

Точная дата релиза пока неизвестна, однако первые концерты в его поддержку состоятся уже в октябре.

Быстрый поиск: 