Алла Пугачева восстанавливается после перелома ноги

«Честно говоря, не думала, что я вообще встану. У меня были панические атаки. Мне было ужасно. Четыре месяца я была без движения», — сообщила она журналистам.



Алла Пугачева

По словам Пугачевой, она упала, сломала ногу и повредила тазобедренный сустав.

Певица также отметила, что передвигаться без трости она сможет только через три-четыре месяца.

Певица Алла Пугачева чувствует себя хорошо после перелома, а тростью пользуется лишь для удобства, подтвердила РИА Новости ее представитель Елена Чупракова.

«Со здоровьем все у нее хорошо. С тростью она ходит потому, что ей так просто удобнее, а так все прекрасно», - сказала собеседница агентства.

Певица Алла Пугачёва после тяжёлого перелома, полученного минувшей зимой, была вынуждена нанять в арендованном особняке в Юрмале дополнительный персонал. Артистка и её семья традиционно проводят лето в Латвии.

Семья много лет арендует в Юрмале двухэтажную виллу площадью 2400 квадратных метров неподалёку от концертного зала «Дзинтари» и дома Лаймы Вайкуле. Из-за отсутствия туристов постоянной клиентке предоставляют скидку — 40 тысяч евро в месяц.

Внутри особняка расположены столовая, гостиная, кабинет, шесть спален, бассейн, спа-центр, кинотеатр и оранжерея. Такая территория требует постоянного ухода, поэтому после известий о травме Пугачёвой местные блогеры обратили внимание на расширенный штат прислуги.