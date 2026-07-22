Хелависа рассказала о перенесенных операциях

Хелависа призналась, что обычно редко говорит о своих проблемах со здоровьем, поэтому многие истории из ее жизни поклонники считают выдуманными. Однако год назад Наталья действительно столкнулась с серьезными проблемами: у нее оторвался застарелый тромб, после чего она перенесла ТЭЛА мелких ветвей.



Хелависа

Несмотря на сильную боль в ребрах и кашель, Хелависа успела выступить на трех фестивалях, а позже перенесла сложную операцию на легком.

«Спасибо моим докторам за своевременную реакцию и ювелирно проведенную резекцию нижней доли правого легкого. А ещё спасибо моей железной дисциплине и многолетним дыхательным практикам, потому что именно они и спасли мне жизнь. Жизнь больше никогда не была прежней, ну да бог с ней».