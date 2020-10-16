«Мельница» спорит с Булгаковым в «Рукописях»

Премьера фильма состоялась на официальном Youtube-канале коллектива. В документальном фильме рассказывается о том, как создавался альбом «2.0 Vintage Sessions». Напомним, что релиз этой работы состоялся в сентябре 2019 года. Основу этой пластинки составили старые композиции в новых аранжировках.

