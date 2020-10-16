«Мельница» спорит с Булгаковым в «Рукописях»

«Внимательный слушатель сразу заметит перекличку между названиями песни и альбома. По мере того, как выстраивается наш пергаментный музейный фолиант с иллюстрациями тушью и киноварью, где-то рядом сгорают пачки бумаги, брошенные в огонь отчаявшимися творцами. «Рукописи» - это песня о том, что нельзя предавать свою музу и отступаться от творчества».
«Рукописи горят. Тебе не сказали, но они правда горят», - утверждает в песне Хелависа. «Как красиво они горят»!
«В песне «Рукописи» звучит, пожалуй, одно из самых длинных гитарных соло за всю мельничную дискографию. А партия струнного квартета Main Strings - самая насыщенная в альбоме».
Забавно, но в соцсетях музыканты указывают, что «альтернативное название «Рукописей» - песня про котика».
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