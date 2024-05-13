«Мельница» показала клип «Царевич»

Видео было снято в Ярославле осенью 2023 года. Режиссером выступил Константин Суев, который ранее отвечал за монтаж в клипах «Поверь», «Сердце ястреба», «Оберег».

В клипе использованы концертные съемки на выступлении «Мельницы» в ярославском Дворце молодежи 22.11.23. А также анимация и игровые сцены на набережной Волги и стрелке с рекой Которослью. Отдельно артисты поблагодарили волкособаку, чешского влчака Лотоса (хозяева - Татьяна и Михаил Федотовы). В главной роли снялась Елизавета Бесфамильных.

Одну из главных ролей исполнил гитарист «Мельницы» Сергей Вишняков:

«Однажды Константин сказал: «Я вообще-то и свои клипы тоже делаю!» И мы решили попробовать. На наш взгляд вышло очень удачно. Получился милый и красивый клип! Прекрасная актриса Елизавета, красивые кадры всех участников, симпатичное художественное оформление. Мы довольны!»



Мельница

«Мы приняли решение поработать с Костей Суевым исходя из того, что монтаж у него всегда очень музыкальный, соответствующий духу нашего творчества, и рассказывающий в рамках клипа какую-то киноисторию. Лично я сразу обрадовалась, что режиссер решил делать главной героиней не меня, и, похоже, это определило успех всего предприятия! Лиза, сыгравшая эту роль, всем нам очень понравилась и хорошо вписалась, а еще у нас был настоящий волк — влчак Лотос», - говорит Хелависа (Наталья О’Шей).