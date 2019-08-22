«Мельница» готовит юбилейный релиз в обновленном составе

22 сентября на всех цифровых площадках появится юбилейный релиз «Мельница — 2.0 (Vintage Sessions)». А предзаказ в iTunes и Google Play будет доступен уже 3 сентября, в день рождения Хелависы.
Эта запись — фактически живой концерт в студии «Винтаж», на которой были записаны альбомы «Алхимия» и «Химера». Плюс ко всему — классический состав «Мельницы» был укомплектован неземной электроскрипкой Артема Якушенко и виртуозным аккордеоном Михаила Смирнова. Это то, какой стала «Мельница» спустя 20 лет!
Комменты